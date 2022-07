La Cámara de Comercio de Lima (CCL) lamentó que el mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo no haya ofrecido una salida a la grave crisis institucional, política, económica, de inseguridad y corrupción a la que su gobierno ha llevado al país.

Señaló que el mensaje desnudó a un jefe de Estado desconectado de la realidad, incapaz de escuchar a quienes le piden la grandeza de una actitud de desprendimiento en beneficio del Perú, tal como lo hizo horas antes el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, durante la celebración de la misa y Te Deum por Fiestas Patrias.

“Hemos visto a un presidente para el que no existen la crisis política, social, de inseguridad, de inmoralidad y corrupción; para el que los escándalos de todos los días que lo comprometen directamente a él, a su familia y a su círculo más cercano, no son su responsabilidad, sino que, desde su particular percepción, son “injurias” inventadas por los medios de comunicación, la oligarquía y sectores a los que él llama poderes fácticos y conservadores”, manifestó la presidente del gremio empresarial, Rosa Bueno de Lercari.

Criticó, igualmente, que el mandatario no haya ofrecido ni siquiera un cambio de gabinete ministerial que busque el diálogo, la concertación y esté firmemente comprometido en la lucha contra la corrupción, es decir, que sea todo lo contrario a lo que hace el actual Consejo de Ministros y, en particular, su presidente, Aníbal Torres.

La presidente de la CCL lamentó que el presidente Castillo insista en victimizarse y genere la división entre peruanos, así como que se haya empeñado en mostrar datos y cifras alejadas de la realidad, pues –a pesar de sus afirmaciones–, son miles los peruanos que no tienen un empleo formal, acceso a los servicios básicos y que cada día son víctimas de la delincuencia generalizada.

A ellos se suman –agregó– los cientos de empresas y emprendimientos que han quebrado no solo debido a la pandemia, sino por el clima de incertidumbre e inseguridad provocadas por su gobierno.

En tal sentido, reprochó que en el discurso presidencial se haya tergiversado de forma grosera las cifras del Banco Central de Reserva (BCR), para pintar una realidad paralela, totalmente ajena a la realidad que actualmente se vive en cada pueblo y ciudad del Perú. Precisó que no se puede impulsar la inversión privada –que es la que genera trabajo– con un discurso sin medidas específicas.

Subrayó que el supuesto crecimiento del que el gobierno se muestra orgulloso, solo es por un efecto del rebote post pandemia y porque el consumo interno se ha dinamizado por el acceso a los fondos de las AFP y la CTS.

“El presidente Castillo se ha dedicado a lanzar promesas que van a significar un gasto de S/ 60.000 millones, que representan el 10% el PBI y el 30% de las exportaciones totales de nuestro país este año. ¿De dónde va a salir ese dinero? Fue un discurso que no ha generado confianza. Tampoco ha planteado medidas que impulsen el crecimiento económico y la generación de empleo”, apuntó.

Argumentó que el reparto de bonos y bonificaciones no resuelve los problemas y que los peruanos no queremos dádivas, sino trabajar para construir nuestro futuro.

La dirigente empresarial sostuvo que tampoco se vio el liderazgo y la autoridad, sobre todo moral, que nuestro país requiere en un contexto de crisis como la que vivimos.

“Desde el punto de vista personal, hemos visto en el presidente Castillo a una persona abrumada, fatigada, agotada, que ha leído página tras página de su discurso como una letanía, sin ninguna emoción, seguramente sin entender muchas cosas de las que dijo”, sentenció.