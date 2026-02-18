CCL insta a garantizar continuidad económica en 2026

A puertas de las Elecciones Generales 2026, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) se pronunció sobre la necesidad de preservar la estabilidad institucional para evitar impactos negativos en la economía del país.

El gremio empresarial resaltó que la incertidumbre política puede afectar directamente variables clave como el Producto Bruto Interno (PBI), el empleo y los proyectos de inversión extranjera. En ese sentido, consideró primordial adoptar medidas que reduzcan el riesgo y fortalezcan la confianza de los mercados.

Para la CCL, el Perú cuenta con sólidos fundamentos macroeconómicos que deben protegerse mediante políticas claras, estables y coherentes. Asimismo, la estabilidad institucional es determinante para sostener el crecimiento y evitar efectos adversos en la economía real.

En esa línea, hizo un llamado a quien asuma la presidencia de la República para garantizar la continuidad de las líneas económicas estratégicas, así como la ejecución sin interrupciones de los proyectos de inversión y del Plan Nacional de Competitividad.

La entidad consideró pertinente evaluar la permanencia de algunos ministros en sectores estratégicos, con el objetivo de asegurar la implementación sostenida de políticas públicas y transmitir una señal clara de estabilidad tanto a nivel nacional como internacional.

Finalmente, la CCL reafirmó su compromiso con la institucionalidad, el diálogo y la promoción de un entorno favorable para la inversión, el empleo y el crecimiento económico sostenido en beneficio de todos los peruanos.