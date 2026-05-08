Cencosud reportó ingresos consolidados por CLP 4.041.009 millones (US$ 4.565 millones) durante el primer trimestre del 2026, lo que representó un crecimiento interanual de 0,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó la compañía en sus resultados financieros trimestrales.

La empresa señaló que el trimestre estuvo marcado por un contexto internacional de mayor incertidumbre y presión competitiva. Además, indicó que los resultados estuvieron impactados por efectos de tipo de cambio asociados principalmente a la operación argentina.

Al excluir los ajustes contables relacionados con hiperinflación y variaciones cambiarias en Argentina, los ingresos consolidados alcanzaron CLP 3.956.983 millones (US$ 4.470 millones), lo que implicó una disminución de 4,4% frente al primer trimestre del 2025.

En tanto, la utilidad del periodo alcanzó CLP 102.144 millones (US$ 115 millones), cifra que representó una caída de 19,2% respecto al mismo trimestre del año pasado. Según la compañía, este resultado estuvo explicado principalmente por variaciones de cambio en moneda extranjera y un mayor impuesto diferido asociado al ajuste por hiperinflación en Argentina.

Por su parte, el EBITDA ajustado llegó a CLP 333.388 millones (US$ 377 millones), una disminución de 11,4% interanual, con un margen EBITDA ajustado de 8,3%. La empresa indicó que esta variación respondió a efectos cambiarios, menores ventas en las divisiones de tiendas por departamento y mejoramiento del hogar en Chile y Argentina, además de mayores provisiones por riesgo en ese mercado.

En Perú, los ingresos alcanzaron CLP 349.165 millones (US$ 394 millones), lo que significó un crecimiento de 6,5% en pesos chilenos y de 5,9% en moneda local frente al mismo periodo del 2025. El EBITDA ajustado del país ascendió a CLP 43.927 millones (US$ 50 millones), con un avance de 12,7% interanual.

Dentro del negocio de supermercados en Perú, la compañía indicó que los ingresos fueron impulsados por un incremento de 17,9% en las ventas online, apoyadas por el programa de fidelización Wong Prime y el fortalecimiento del modelo omnicanal. Además, el canal físico registró mejoras en ventas, con un crecimiento de 5,1% en ventas mismas tiendas (SSS), principalmente en los formatos Metro y Metro Almacén.

En centros comerciales, los ingresos crecieron 5,3% en moneda local frente al mismo trimestre del año pasado, debido a una mayor apertura de tiendas en Cenco La Molina durante el trimestre, según indicó la empresa.