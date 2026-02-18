Censura presidencial: dólar estable y bolsa con movimientos acotados, ¿habrá cambios en el escenario preelectoral?

El Congreso de la República destituyó este martes al presidente José Jerí, quien ejercía el cargo de manera interina tras la vacancia de su antecesora, en un contexto político tenso a menos de dos meses de las elecciones generales del 12 de abril. El proceso se realizó mediante una moción de censura aprobada por mayoría, lo que despojó a Jerí de la presidencia tanto del Legislativo como del Ejecutivo.

Reacción acotada del tipo de cambio

En ese contexto, el mercado cambiario mostró una reacción inicial de cautela durante la jornada del martes. “Se observó una ligera demanda preventiva de dólares, típica en episodios políticos, aunque hacia el cierre el tipo de cambio terminó prácticamente en niveles similares a la sesión previa. En términos técnicos, la variación estuvo dentro del rango normal de volatilidad diaria, por lo que no puede calificarse como un shock de mercado”, señaló Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Al cierre del miércoles, el dólar frente al sol se movió en torno a S/ 3,34 y S/ 3,35. César Huiman, analista senior de research en Renta4 SAB, precisó que el comportamiento fue marginal. “El tipo de cambio registró movimientos marginales y cerró sin variación significativa. No se observaron salidas abruptas de capital ni ampliaciones relevantes en ‘spreads‘ soberanos”, indicó.

El dólar mostró variaciones marginales luego de la censura presidencial, en una jornada marcada por estabilidad en el mercado cambiario.

Desde el mercado cambiario electrónico, Gustavo Ayala, Lead FX de Rextie, destacó la estabilidad intradía. “El dólar frente al sol se mantuvo estable, cotizando alrededor de S/ 3,34 y S/ 3,35, niveles similares a los días previos, sin movimientos bruscos. El mercado cambiario no mostró pánico tras la censura de José Jerí”, afirmó.

La comparación regional refuerza esa lectura. Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research, explicó que la variación fue menor a la observada en otras monedas latinoamericanas. “El día posterior a la salida de Jerí el tipo de cambio tuvo una ligera subida de 0,2%, menor a las depreciaciones que registraron el peso colombiano y el peso mexicano. La cotización del tipo de cambio parece haber respondido a factores transversales que afectaron la región más que a factores idiosincráticos”, sostuvo.

Impacto concentrado en mineras en la BVL

En la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el desempeño estuvo influido principalmente por el sector minero. Huiman explicó el retroceso del índice. “La BVL cerró en -1,5% básicamente por las caídas de activos mineros como SCCO, Volcan y Nexa Resources, lo que inclinó la balanza, mientras que activos sensibles por la economía peruana como BAP (Credicorp) terminaron al alza”, detalló.

Desde Kallpa SAB se destacó que los activos peruanos más líquidos no mostraron deterioro estructural. “El EPU, el ETF peruano que transa en las bolsas americanas, sube 1,8% y BAP, acción peruana más líquida, +3,7%, de la mano con la subida del SPY, del cobre y mercados emergentes. El tipo de cambio sol- dólar subió muy ligeramente de S/ 3,34 a S/ 3,35”, indicó la firma.

La Bolsa de Valores de Lima registró movimientos acotados tras la censura presidencial, con un desempeño marcado por acciones mineras. / LUCERO DEL CASTILLO

El informe “Reinicio político con anclas institucionales intactas” de Renta4 planteó que el episodio debe leerse dentro del marco institucional vigente. “Más allá del impacto político inmediato, el evento debe leerse como un catalizador electoral antes que como un shock sistémico. La censura fue aprobada dentro de los mecanismos constitucionales vigentes y no implica disolución legislativa ni adelanto electoral”, señala el documento. Añade que “no hay señales de ruptura en la política monetaria, en el manejo fiscal ni en el respeto a contratos”.

Impacto económico sería limitado en el corto plazo

En el frente macroeconómico, Perea consideró que la reacción financiera es consistente con un impacto acotado en la actividad. “No se anticipan mayores impactos económicos de este cambio presidencial. En general, la economía y el empleo están pasando por un buen momento cíclico y estimamos que esas tendencias se van a mantener porque en lo fundamental no ha cambiado nada”, afirmó.

Carlos Casas Tragodara, profesor principal del Departamento Académico de Economía e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, coincidió en que el impacto inmediato sería reducido. “Creo que en el corto plazo el impacto económico será muy pequeño. Los agentes económicos ya se han adaptado a esta situación. La mayoría sigue trabajando porque tienen que seguir con sus actividades y hay un desapego por la cuestión política”, sostuvo.

Sobre la confianza, Casas consideró que el efecto sería limitado en esta etapa de transición. “El efecto en la confianza será muy pequeño. Faltan pocos meses para el cambio de gobierno y no se esperarían mayores cambios, además de que no hay tiempo de implementarlos. Más impacto tendrá quien salga elegido en la segunda vuelta”, indicó. Añadió que el riesgo radica en escenarios de mayor radicalización. “El peligro es el populismo que puede venir después, dado que el populismo puede ser izquierda o de derecha”, advirtió.

En relación con el escenario electoral, Casas consideró que el mercado ya habría incorporado ese factor en sus decisiones. “El riesgo de las elecciones ya está interiorizado y ya las empresas y consumidores han tomado decisiones ante las elecciones. Además es tan poco el tiempo que queda que no creo probable que haya una nueva revisión de las expectativas”, afirmó.

En cuanto al crecimiento, sostuvo que la coyuntura actual no altera las previsiones vigentes. “La inestabilidad actual no afecta las proyecciones de crecimiento que ya son menos optimistas que las del gobierno. El peligro reitero es que la volatilidad continúe luego de las elecciones”, señaló.

Desde el sector empresarial, la Asociación de Exportadores (ADEX) pidió que la decisión del Parlamento contribuya a preservar la estabilidad institucional. “La decisión del Parlamento debe contribuir a preservar el orden constitucional, asegurar una transición responsable y evitar un mayor deterioro económico y social”, indicó el gremio, que exhortó a priorizar la estabilidad política y la continuidad de políticas públicas.