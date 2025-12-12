Centro de Estudios sobre Minería de la UP: “Si tuviéramos más minas formales de oro, podríamos incrementar la recaudación fuertemente”

La minería ilegal se ha convertido en un problema más grave que la consabida tramitología o que la conflictividad social, al extremo que podría conjurar sobre el Perú la trágica maldición de los recursos naturales, advierte Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico.

El economista aconseja, sin embargo, “separar la paja del trigo”, es decir diferenciar a los mineros que sí quieren formalizarse de los mineros ilegales para caer sobre estos últimos con todo el peso de la ley.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

- La minería va a crecer este año, pero no por mayor producción sino por efecto de los mayores precios de los metales. ¿Es así?

Sí, la minería va a crecer, básicamente, por efecto precio, pero tenemos que ser más proactivos en tratar de cortar el tema de la minería ilegal porqué también podría afectar las perspectivas. ¿Las perspectivas de producción de oro?

La minería de cobre también se encuentra amenazada por la minería informal. Las Bambas tienen problemas con mineros informales de cobre. Y otro problema que hay es que los grandes proyectos mineros se encuentran ubicados en el sur del Perú, dónde está la mayor parte de la minería ilegal. Eso puede poner en riesgo el crecimiento del país, porque está atado el aumento de la delincuencia, del contrabando, la trata de personas y hasta de lobbys en el Congreso de la República, porque ahora los mineros informales tienen un poder económico que antes no tenían.

- ¿A cuánto asciende el PBI minero-energético ahora?

El último estimado para el 2024, sacando lo que no es minería, es de 12% aproximadamente.

- ¿El PBI minero podría crecer por efecto de los mayores precios de los metales?

Por efecto precio vamos a ver que la participación de la minería va a ser mayor, económicamente hablando, pero tributariamente no tanto porque se está perdiendo toda la tributación que se podría obtener de los altos precios del oro.

No sólo la minería de oro, también la de cobre se encuentra amenazada por la minería informal e ilegal. Las Bambas es un ejemplo de ello. / Dado Galdieri

- ¿Con cuánto contribuye la minería formal a la tributación?

El año 2007 la tributación minera representó el 25% de la tributación total, pero en los últimos 10 años la minería genera el 11% de la tributación, en promedio. Con estos precios, si tuviéramos más minas formales de oro, podríamos estar incrementando la recaudación fuertemente en un momento que tenemos un Congreso que regala todo. Va a haber una mayor participación minera en el PBI pero eso se va a poner en riesgo por la minería informal e ilegal.

- ¿En cuánto más podría aumentar la tributación? ¿Hay algún estimado?

Probablemente sería mayor si se formalizara a la minería informal. Si se tuvieran buenos estimados de esta, el sector minero estaría pesando más de lo que pesa ahora, y en términos de empleo también (…) Si no se soluciona este problema se va a cumplir lo que la literatura dice sobre la maldición de los recursos naturales: que cuando la minería se va, deja hecho todo un desastre, y eso ensucia la imagen de la minería. Por eso entiendo la preocupación de las minas formales de eliminar la minería ilegal.

- ¿La minería ilegal se ha convertido en un problema más grande que la tramitología?

Yo creo que sí, porque si la minería ilegal logra dominar los territorios de la minería artesanal y de algunas minas formales, como está ocurriendo con Poderosa, eso podría darles más viada para qué pongan en peligro a la minería formal, y eso se puede convertir en un desincentivo para la inversión en nuevos proyectos mineros porque, si sumamos las economías ilegales a la tramitología y a la conflictividad social que ya arrastramos, vamos a perder más competitividad como país.

- ¿La minería informal e ilegal es uno de los mayores riesgos para los proyectos mineros?

Tomemos los US$20 mil millones de inversión que hay por desarrollar en Cajamarca. Si entra allí la minería ilegal, su desarrollo se va a volver inviable. Las empresas mineras tendrían que entrar con ejércitos privados para defenderse y eso ya es perder el rol del Estado.

FORMALIZACIÓN MINERA

- El Congreso de la República acaba de renovar el Reinfo. ¿En CEMS manejan algunas estimaciones sobre el impacto de la minería informal e ilegal?

Es bastante complicado tener un estimado exacto de la mano de obra de la minería informal, pero se habla de 200 mil a 300 mil personas e, incluso, de 500 mil. Y eso es lo mismo que el número de trabajadores de la minería formal, que asciende a 254 mil en empleo directo, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

- ¿El universo de la minería informal se equipara al de la minería formal?

La minería informal está dando el mismo número de empleos, lo cual hace que tenga una presencia bastante importante. Y lo que uno puede encontrar es que hay muchos agentes (no necesariamente deseables) que intervienen y se benefician de su cadena logística, como bares y prostíbulos. Se están generando, además, eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante y, con el precio del oro tan alto, lo que estamos observando es que la actividad está creciendo fuertemente.

Los pequeños mineros formales son los más afectados por la minería ilegal, que busca expulsarlos de sus territorios, señala Carlos Casas.

- ¿Eso cuánto significa en exportación de oro?

Se habla de US$12 mil millones en exportaciones. Nosotros hemos hecho el cálculo y pensamos qué podría llegar a US$7.000 millones, pero el problema es bastante complejo, empezando por la trazabilidad, donde lo más importante son las plantas procesadoras. Existe un registro que se llama el RECPO (Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro) donde hay compradores y procesadores de oro.

- ¿El cual debería estar siendo supervisado?

A las procesadoras les ponen estándares altos para hacer un mayor seguimiento, pero el comercializador está muy poco regulado. Eso significa que, básicamente, compra el oro a un minero ilegal y ese oro lo vende a las plantas procesadoras, de tal forma que ‘limpia’ el mineral que viene de actividades ilegales. Del mismo modo estamos observando que el segmento de la pequeña minería y minería artesanal (Mape) es bastante heterogéneo.

- No es lo mismo la minería artesanal que la minería ilegal, ciertamente.

Existen varios grupos distintos el interior de la MAPE. Está el informal que juega en línea con los ilegales, están los ilegales y están los pequeños mineros y mineros artesanales formalizados que están haciendo una buena labor.

- ¿Cómo las cooperativas mineras, por ejemplo?

Hay grupos de pequeños mineros que se han formalizado, que han invertido y que se han dado cuenta de que eso es bueno. Más bien, son ellos los que están siendo más amenazados por los mineros ilegales, porque estos los quieren desplazar para quedarse con su territorio. Cuando uno habla con estos pequeños mineros se nota que están aterrorizados, porque son ellos quienes se encuentran en primera línea haciendo frente a los mineros ilegales.

FINANCIAMIENTO

- ¿El pequeño minero es el más perjudicado?

El problema es que, como país, no somos inteligentes para atraer a los pequeños mineros a la formalidad, y digo esto porque el sistema financiero no presta atención al pequeño minero porque lo ve como una actividad bastante riesgosa, lo cual es cierto.

- ¿Qué debería hacer el Gobierno al respecto?

Lo que debemos hacer es disminuir el riesgo. Como los pequeños mineros no pueden acceder al financiamiento, que es algo que necesitan bastante, aceptan los ofrecimientos de los mineros ilegales, que les proporcionan capital de trabajo. Entonces, si eres un minero artesanal en busca de financiamiento, la única fuente que tienes es la minería ilegal. Allí debe haber un cambio de chip.

Los funcionarios de los gobiernos regionales han obstaculizado la formalización minera para sacar beneficios económicos. (Foto: Andina)

- ¿Qué mecanismos se pueden implementar para que el pequeño minero acceda al crédito?

Hay distintas formas, como los fondos de garantía, lo cual no implica crear un Banco Minero. Son tantas las externalidades negativas que genera la minería ilegal, que, o bien vamos por el lado punitivo o bien tomamos otro acercamiento, que es operar con bisturí y no con hacha. Lo que tenemos que hacer es separar bien la paja del trigo para conocer quiénes son los mineros ilegales y con ellos no tener piedad: hay que erradicarlos y cortarles la cadena de suministro. Y, con respecto a la tramitología, se tiene que mejorar.

- ¿El mismo problema que con la minería formal?

Para que un minero artesanal se formalice necesita un instrumento ambiental que se llama Igafom (Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización Minera), pero los gobiernos regionales les ponen muchas trabas en el sentido de que, cuando los mineros lo presentan, se demoran evaluándolo y, a veces, lo hacen adrede para obligarlos a contratar con consultoras ambientales de su elección. Entonces, el proceso se complejiza para los mineros que quieren ser formales.

- ¿Los gobiernos regionales han sido parte del problema?

Lo que uno ve es que hay funcionarios de los gobiernos regionales que estarían fomentando que siga la informalidad y la ilegalidad porque ellos obtienen beneficios.