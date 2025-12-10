CEO de Astara: “Cuando entramos al Perú, muchos decían que estábamos locos porque era un mercado muy pequeño y fue la mejor decisión”

La automotriz española Astara celebró, días atrás, sus primeros 25 años en el Perú en un evento que congregó al directorio en pleno de la empresa y a sus principales ejecutivos, liderados por Ignacio Enciso, su CEO global, con quien conversamos en exclusiva en esta entrevista.

La llegada al Perú de la nueva pick up de Chery entra en cuenta regresiva y se prepara para su lanzamiento oficial

- ¿Cuál es el balance de los veinticinco años de Astara en el Perú?

Veinticinco años es un hito. El mundo de la automoción es un mundo muy competitivo dónde el largo plazo es el día a día. En estos 25 años hemos vendido 500 mil unidades y pagado más de US$400 millones de manera directa en impuestos y más de US$1.000 millones de manera indirecta. Hemos contribuido al desarrollo del país, pero también estamos orgullosos del ecosistema que hemos creado.

- ¿Cuánto han crecido en este tiempo?

Nosotros empezamos con una operación muy pequeña, con un 0,5% de participación de mercado, y ahora vamos a hacer más de 15% en ‘market share‘, con más de 30 mil unidades vendidas en un mercado con 180 mil o 190 mil unidades.

- ¿Y empezaron con una participación muy pequeña?

Así es. Cuando entramos en el Perú había mucha gente que decía que estábamos locos porque era un mercado muy pequeño. En esa época (año 2000) se vendían entre diez mil y quince mil autos, pero nosotros siempre pensamos que era un buen proyecto y, la verdad, lo que nos ha demostrado el tiempo es que fue una decisión mejor de la que nunca hubiéramos podido imaginar.

- ¿Perú fue uno de los primeros países a los que ingresaron en Latinoamérica?

Fue el primer país de Latinoamérica. Nosotros entramos primero aquí, meses después a Argentina y pocos meses después a Chile. Y después vino Colombia y luego Bolivia.

- ¿Dónde se encuentra el mercado mayoritario de Astara, a nivel global?

Más o menos, la mitad se encuentra en Latinoamérica, y la otra mitad se halla en Europa. Y tenemos también una operación muy pequeña en el sudeste asiático.

Jorge González, Ignacio Enciso y Jaime Gorbea, de Astara Perú, presentes en el aniversario número 25 de la empresa.

- ¿Han llegado recién a Asia?

Es un negocio que hemos iniciado recién. Asia es una región muy interesante, con muy buen potencial. Pero nosotros creemos mucho también en Latinoamérica. Si podemos seguir creciendo en esta región lo seguiremos haciendo.

- Usted dijo al asumir el cargo de CEO que piensa mantener el camino de crecimiento y consolidación de Astara. ¿Cuál es la posición actual de la empresa?

Nosotros queremos vender este año unas 220 mil a 230 mil unidades a nivel global. Eso va a representar, más o menos, unos US$6000 millones de facturación. Estamos presentes en 19 mercadas y representamos más de 40 marcas.

- ¿Qué planean hacer para seguir creciendo?

Estamos viviendo un momento de consolidación en la industria. Típicamente, los fabricantes querían tener un distribuidor único en un mercado, pero ahora estamos yendo a un modelo en dónde es mejor tener distribuidores muy importantes con los cuales generar un negocio conjunto y sinergias para bajar el costo de distribución. Entonces, estamos en conversaciones activas con muchos fabricantes para obtener nuevas representaciones y seguir creciendo en Europa y Latinoamérica.

- ¿Y eso vale también para el Perú?

En el Perú es exactamente igual. Perú es un mercado que nos gusta mucho, dónde estamos muy cómodos y dónde tenemos un proyecto muy completo de importación y retail. Tenemos un negocio muy bien armado y nos gustaría seguir creciendo.

- ¿Cuántas marcas representan en el país?

En el Perú, ahora mismo, representamos cinco marcas: Kia, Chery, Mitsubishi, Fuso y Peugeot.

- ¿Planean traer más marcas? ¿De China, por ejemplo?

Nosotros estamos abiertos a estudiar casi cualquier tipo de proyecto, pero tiene que ser un proyecto que tenga sentido para nosotros y para los concesionarios también. Chery (marca china) la empezamos a distribuir en el 2007. Fuimos pioneros en distribuir marcas chinas en Perú y Chile de manera conjunta.

Astara tiene un 15% de participación en el total de la industria automotriz peruana. Este año espera vender 33 mil unidades.

- ¿Fueron los primeros en traer marcas chinas?

Fuimos los primeros empresarios occidentales que nos acercamos a negociar con ellos para que vengan al Perú.

- ¿Cuáles son las expectativas de Astara en el Perú? ¿Cuántas unidades piensan vender este año?

Más de 30 mil unidades. Posiblemente 33 mil. Somos uno de los actores más importantes dentro de la industria automotriz, y eso nos da este 15% de participación en el total de la industria, 35,6% en pasajeros (Sedan + Hatchback) y 15% en SUV.

- ¿Tienen un objetivo a mediano plazo en el Perú?

Nosotros queremos estar en mercados donde podemos tener, como mínimo, un market share de 10%. En el caso del Perú ya estamos en el 15% en total de ventas y, lógicamente, nos gustaría seguir creciendo porque nos permite hacer sinergias más grandes y reducir el costo de distribución, generando más valor para toda la cadena.

- ¿Qué productos, que no tienen en el país, podrían traer próximamente?

Yo te diría que lo que buscaremos será representar más marcas. En los próximos 12 a 24 meses, seguramente, lo que veremos será una marca adicional. Astara tiene más de 40 marcas a nivel mundial y nuestra visión es seguir aportando valor al peruano y a la industria automotriz con marcas que generen valor. Estamos siempre abiertos a escuchar nuevas posibilidades.

CRECIMIENTO EN LA REGIÓN

- ¿En qué país de Latinoamérica tienen más crecimiento?

Estamos creciendo muy bien en el Perú. El mercado crece en torno a un 20%, y nosotros estamos superando ese porcentaje (22,7% hasta noviembre). Estamos creciendo muy bien en Colombia y Argentina. Chile es un mercado con una situación más compleja, y Bolivia también.

- ¿Piensan entrar a otro país de Latinoamérica?

Sí. Estamos viendo de entrar a otro mercado, pero sin una fecha concreta. Al igual que estamos abiertos a nuevas marcas, también estamos abiertos a nuevos mercados. Nosotros, a nivel de mercados en general, ponemos el foco en mercados de tamaño mediano y pequeño.

El mercado automotor peruano crece en torno a un 20%, pero Astara creció 22,7% hasta noviembre.

- ¿No en mercados grandes como Brasil, por ejemplo?

Un mercado como Brasil es, en líneas generales, un mercado donde no estamos cómodos. Nosotros estamos más cómodos en mercados medianos y pequeños.

- ¿Es la estrategia de grupo también en Asia?

También es lo mismo.

- Como todas las empresas, Astara está reduciendo su huella de carbono. ¿Cómo van en esa línea?

Este año nosotros hemos bajado en un 18% las emisiones de dióxido de carbono, y tenemos el objetivo de ser Net Zero en el 2028 en el Scope 1 (emisiones directas). Lo que estamos haciendo ahora es empezar a fijarnos objetivos de Scope 3 (cadena de valor) para empezar a hablar con proveedores y elegir a los que tienen una menor huella de carbono.

- ¿Qué avances tienen en brechas de género?

Yo diría que nivel del Perú somos un ejemplo a nivel global porque estamos llegando casi a un 50%. Pero, a nivel del grupo, estamos más bajos, algo próximos al 30%. Esta es una industria que históricamente a las mujeres les ocasionaba cierto rechazo porque era un mundo muy de hombres. Pero, felizmente, ya se van rompiendo esas barreras.

- ¿A través de alguna iniciativa?

Nosotros tenemos mucho foco en este tema. Alentamos a los gerentes en todos los países a que, en los procesos de selección, haya como mínimo una mujer. Creemos que esa diversidad ayuda mucho. Al final estamos en una industria que es muy competitiva, dónde necesitamos entender a nuestro cliente, y la mejor forma es a través de la diversidad de nuestros equipos.