¿El Perú puede ganar el arbitraje en el Ciadi por Chinchero?

El consorcio Kuntur Wasi remitió el último jueves una solicitud al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para dar inicio a un proceso de arbitraje contra el Estado peruano. Esto debido a la resolución del contrato de concesión del nuevo aeropuerto de Chinchero (Cusco).

En un plazo que puede tomar entre tres y seis meses, ahora el Ciadi deberá definir si tiene competencia en la controversia y acoge el pedido del consorcio. En este contexto, ¿cuáles son los argumentos que tiene el Estado para enfrentar el arbitraje?

Para el ex ministro de Economía, Alonso Segura, será clave emprender "una defensa del Estado". Consideró que se debe incidir en los incumplimientos de Kuntur Wasi antes de la firma de la adenda debido a que el contrato original del proyecto protege los intereses del Estado.

"Si el Estado quiere tener una defensa sólida, debe recordar los incumplimientos que se dieron previo a la firma de la adenda. Por ejemplo, las propuestas y documentos vinculados al financiamiento del proyecto para que los árbitros internacionales lean que hubo mala fe por parte del concesionario. Entonces, será importante remontarse a todos los antecedentes para poner en evidencia las ofertas temerarias que presentó Kuntur Wasi", comentó Segura.

"Se trata de establecer credibilidad y reputación", añadió.

En tanto, Patricia Benavente, ex presidenta de Ositran, opinó que es complicado que el Estado pueda demostrar que decidió resolver el contrato de concesión por una causal de interés público, tal como lo anunció en julio del 2017.

Esto debido a que el Estado firmó el contrato de concesión y luego dio luz verde a una adenda que modificó la estructura de pago y el esquema de riesgo del contrato.

"Kuntur Wasi dice que demanda al Estado por incumplimiento debido a que firmó un contrato de concesión, luego una adenda y después decidió resolver el contrato unilateralmente. El escenario es muy complicado para el Estado", sostuvo Benavente.

Y ante una eventual pérdida en el proceso de arbitraje y la indemnización que se debería entregar a Kuntur Wasi, Benavente dijo que el monto ascendería a poco más de US$40 millones que serían por los gastos que realizó el consorcio en el proyecto (daño emergente), entre 30 y 35 millones de dólares según ha informado la compañía, y una garantía de poco más de US$8 millones por la resolución del contrato.

"Muchos especialistas se han equivocado al decir que el concesionario va pedir daño emergente y lucro cesante (expectativa de ganancia). Por este último, la empresa no tiene derecho a pedirlo porque el contrato expresa textualmente que si se resuelve antes de operaciones, no corresponde, mas sí daño emergente. El contrato es claro y dice que cualquier sea la causa de resolución, si no se dan las operaciones, no corresponde lucro cesante", acotó.