¿Chorrillos se perfila como el “nuevo Barranco”?: mayor cantidad de proyectos inmobiliarios y otras razones que lo explican

Chorrillos empieza a perfilarse como el “nuevo Barranco”. Según el Índice de Demanda de Urbania, el distrito concentra actualmente el 2,2% de las búsquedas de compra de vivienda en Lima, lo que lo ubica en el puesto 15 del ranking. Si bien todavía está lejos de los distritos líderes como Santiago de Surco (17,9%), Miraflores (16%), San Isidro (8,4%) y San Borja (8%), su peso en el mercado inmobiliario ha venido en aumento gracias a nuevos proyectos y un ticket más competitivo.

Luciano Barredo, gerente de marketing de Urbania, explicó que este atractivo responde a una combinación de factores. “Distritos como Chorrillos empiezan a sonar como el ”nuevo Barranco", porque combinan ubicación estratégica, cercanía al mar y un ticket más accesible”, señaló durante la presentación del informe.

n Chorrillos Norte y Sur, la presión de demanda es de apenas 34 puntos, muy por debajo del promedio de Lima (100). En contraste, en Los Olivos Norte cada aviso recibe 3,5 veces más contactos que la media, según Urbania.

En el contraste directo, Barranco concentra el 3,2% de la demanda y mantiene un posicionamiento sólido como polo cultural y residencial. Sin embargo, sus precios más elevados restringen el ingreso de nuevos compradores, lo que abre espacio para que Chorrillos se convierta en una alternativa natural para quienes buscan vivir en la costa limeña con valores más asequibles.

El informe también muestra que la presión de demanda en Chorrillos Norte y Sur es de apenas 34, muy por debajo del promedio de Lima (100). Vale mencionar que este índice mide la relación entre contactos y avisos publicados: 100 equivale al promedio limeño, por lo que un valor de 34 significa que cada aviso recibe un tercio de los contactos habituales. En la práctica, refleja que hoy existe más oferta que demanda inmediata, un escenario que Barredo considera habitual en distritos en expansión. “Primero aparece la oferta, luego la demanda se va consolidando”, puntualizó.

Chorrillos concentra hoy el 2,2% de las búsquedas de compra de vivienda, impulsado por nuevos proyectos y precios más competitivos frente a Barranco y Miraflores. Foto: Andina /Referencial.

La comparación con otros distritos refuerza el diagnóstico. En Los Olivos Norte, por ejemplo, la presión de demanda triplica la media limeña con un índice de 350. Esto quiere decir que cada aviso recibe 3,5 veces más contactos que el promedio de Lima, reflejando un mercado altamente competido y con menor holgura de oferta. El contraste con Chorrillos evidencia que, mientras algunos distritos están saturados por la demanda, otros aún tienen espacio para crecer y captar nuevos compradores.

De cara al 2026, Urbania estima que el peso de Chorrillos en la demanda inmobiliaria seguirá en ascenso. El distrito suma proyectos residenciales que atraen tanto a jóvenes como a familias de ingresos medios, un público que no logra acceder a Barranco o Miraflores por precio, pero que busca un estilo de vida similar. “La tendencia es que Chorrillos gane presencia en los próximos años. Es un distrito que tiene espacio para crecer en el mercado”, concluyó Barredo.