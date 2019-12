Defina cuánto va a ahorrar. Una vez establecida la meta, debe definir cuánto va a ahorrar y por cuánto tiempo. Lo primero es separar este dinero apenas cobre el sueldo. Lo mejor es abrir una cuenta de ahorros separada que no le permita gastarlo.

Cree un presupuesto. Haga una lista de sus gastos mensuales para que sepa cuánto ha gastado y cuánto puede ahorrar. Evidentemente, hay meses en los que el monto puede variar, y no hay problema si es que los tiene anotados y lleva un control.

No se exceda con el crédito. El uso tarjetas de crédito debe ser responsable. Lo recomendable es diferenciar los tipos de consumos; por ejemplo, los pagos de corto plazo como comer en un restaurante, ir al cine y pagar el taxi no se deben realizar en cuotas. Además, siempre debe cumplir con fechas de pago acordadas para no afectar su historial crediticio y revisar el reporte de consumos para identificar aquellas compras innecesarias que pueden afectar su plan de ahorro.