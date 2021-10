Conforme a los criterios de Saber más

Deuda, inflación

El presidente Joe Biden no pudo ofrecer ayer ninguna garantía de que Estados Unidos no incumpliría su límite de deuda legal dentro de dos semanas. Si bien los inversionistas aún ven pocas posibilidades de un default, el rendimiento de los instrumentos del Tesoro que vencen cerca de fin de mes está significativamente más alto que los que maduran antes o después. Mientras tanto, el aumento del costo de la energía en todo el mundo y los cuellos de botella de suministro están impulsando la inflación al alza, al tiempo que datos de encuestas muestran que los aumentos de precios están comenzando a pasar factura. Los mercados tienen la mirada fija en los datos de empleo de esta semana con la esperanza de buenas noticias.

Venta

Hay cada vez más indicios de que los esfuerzos de las autoridades de Pekín para limitar el contagio de China Evergrande Group puede que ya estén fallando. El hecho de que ayer otro promotor inmobiliario, Fantasia Holdings Group Co., no lograra pagar un bono por US$205.7 millones ha reavivado los temores de incumplimientos generalizados entre los promotores chinos. Los bonos en dólares de grado especulativo del país están observando la mayor liquidación en al menos ocho años, mientras que el cierre de los mercados de China continental por un feriado de una semana solo sirvió para exacerbar los problemas de liquidez en el sector.

La oposición en el Congreso debe presentar esa semana la moción de censura en contra del ministro de Trabajo, Iber Maraví, por sus presuntos vínculos con organizaciones terroristas. Mientras que el Poder Ejecutivo prepara una cuestión de confianza. La sesión del pleno del jueves 7 será clave para determinar el desenlace de esta nueva crisis política.

Retorno

Facebook Inc. dijo que no ha encontrado evidencia de que los datos de los usuarios se hayan visto comprometidos durante el apagón de horas sufrido ayer por sus aplicaciones de redes sociales. La empresa atribuyó la pérdida de servicio de los más de 2.750 millones de personas que utilizan sus plataformas a un problema con su configuración de red. Si bien las acciones de Facebook están recuperando en las operaciones previas a la apertura del mercado parte del terreno perdido ayer, sus problemas están lejos de terminar debido a que un denunciante está listo para testificar hoy ante el Senado sobre los problemas con la forma en que la empresa se administra. Las revelaciones podrían conducir a una regulación más estricta del gigante de las redes sociales.

Mercados mixtos

Si bien esta mañana se observa algo de compra en baja de las acciones de tecnología, la perspectiva incierta significa que los indicadores de acciones globales están obteniendo un desempeño muy desigual. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacífico cayó un 0,7%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con una baja del 1,3%. En Europa, el índice Stoxx 600 subía un 0,7% a las 5:50 a.m., hora del Este, siendo los bancos y las acciones tecnológicas las que lideraban las ganancias. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un pequeño repunte a la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años estaba en 1,495%, el petróleo se acercaba a los US$78 por barril y el oro caía.

También hoy...

La balanza comercial de Estados Unidos de agosto se conocerá a las 8:30 a.m., mientras que la lectura final de PMI de septiembre se publicará a las 9:45 a.m. y el índice de servicios ISM, a las 10:00 a.m. La audiencia de Facebook en el Senado comienza a las 10:00 a.m. Gensler testificará ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes desde las 12:00 p.m. PepsiCo Inc. informará sus ganancias.

