Líneas de batalla

Como siempre, el presidente Joe Biden y los principales líderes demócratas están ocupados tratando de lograr una versión políticamente aceptable, reducida, de su agenda económica y un viaje a Europa a finales de esta semana intensifica la presión. Subrayando la urgencia, Biden se reunió el domingo con el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y el senador Joe Manchin, quien ha desplegado su poderoso voto en el Senado 50-50 para imponer una gran reducción al plan original de US$3.5 billones para gasto social y medidas contra el cambio climático. Este último es un tema especialmente espinoso dada la proximidad de la conferencia climática global en Glasgow. Los demócratas tienen como objetivo incluir disposiciones sólidas sobre el cambio climático para cumplir con el objetivo de Biden de una reducción del 50% de los gases de efecto invernadero de Estados Unidos para 2030.

Grandes tecnológicas

Nuevamente, una encuesta de Bank of America Corp. sugiere que las acciones con mayor demanda en Wall Street son las grandes tecnológicas, una convicción de los inversionistas que tendrá una gran prueba esta semana. Las cinco empresas de tecnología más grandes de EE.UU. están preparadas para informar resultados. Los reportes los inicia Facebook Inc., tal vez por última vez con su famoso nombre antes de un posible cambio de marca. Entre los temas a los que los inversionistas estarán atentos: cuánto está afectando la política de privacidad renovada de Apple al negocio de la publicidad. En general, los inversionistas están ampliamente optimistas de que las acciones de las grandes tecnológicas cumplirán sus promesas de ingresos y crecimiento a pesar de las altas valoraciones, al tiempo que el índice Nasdaq 100 se encuentra solo un 2% por debajo de sus récords. En otras noticias de tecnología, PayPal Holdings Inc. dijo que actualmente no busca una adquisición de Pinterest Inc., poniendo fin a días de especulaciones sobre un posible acuerdo de US$45.000 millones.

Endémico

China está luchando por contener un brote de coronavirus causado por la variante delta proveniente del extranjero, a pesar del bajo número de casos reportados. El país, efectivamente el último en el mundo en perseguir una política de cero covid, confinó un condado al interior de Mongolia, mientras que Pekín prohibió la entrada a personas que llegan de cualquier lugar donde se haya informado de casos de transmisión local. En otras noticias sobre el virus, altos funcionarios de salud de EE.UU. manifestaron su confianza en que los niños de 5 a 11 años comenzarán a recibir la vacuna contra el covid-19 a principios de noviembre. Es probable que las vacunas de Pfizer se administren en consultorios pediátricos en lugar de hacerlo en farmacias o sitios grandes.

Mercados estables

Hay calma en el comercio mundial, con la notable excepción de la reciente caída de la lira turca en medio de la pelea diplomática. El índice MSCI Asia Pacific retrocedió un 0,1%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con una caída de 0,34%. En Europa, el índice Stoxx 600 se mantenía estable a las 5:54 a.m., hora del Este. Los futuros del S&P 500 subían levemente, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se situaba en 1,655%, el petróleo se cotizaba a US$84 el barril y el oro subía.

También hoy...

Cuando la inflación domina las conversaciones en Wall Street, todos los ojos estarán puestos en el Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago para septiembre que se publicará a las 8:30 a.m., seguido por los datos de la Actividad de Manufactura de la Fed de Dallas para octubre dos horas después. El Tesoro venderá US$54.000 millones en instrumentos a tres meses y US$48.000 millones a seis meses a las 11:30 a.m. Además de la publicación de los resultados de Facebook tras la apertura del mercado, los resultados corporativos de hoy incluyen a Kimberly-Clark Corp., Restaurant Brands International Inc. y Brown & Brown Inc. Se espera que Biden continúe promocionando su agenda económica.

