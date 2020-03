La brecha digital que existe en el Perú debería ser atendida mediante un subsidio directo del Estado, sostuvo Pedro José de Zavala, CEO de Circus Grey, en el séptimo CEO Leadership Forums, organizado por El Comercio y el Dorado Investment en Lima esta mañana. “La única vía sería vía subsidio directo a través de las empresas de telecomunicaciones, porque el Estado no va a ser más eficiente que ellas”, observó en el foro, cuyo tema fue la gestión estratégica y tendencias del consumidor.

“Si cerramos esa brecha no solo vamos a tener un beneficio económico, sino social”, dijo De Zavala y expresó su preocupación sobre la segmentación entre “conectados” y “no conectados” en el país. “Lo interesante es que la adopción es muy rápida", detalló. Además, el cierre de la brecha digital permitiría generar un mayor atractivo en país para los inversionistas. “Mi sensación es que todo lo que mejore al Estado ayuda a la inversión extranjera”, sostuvo. DESACELERACIÓN DEL CONSUMO Por otro lado, De Zavala afirmó que la desaceleración de la demanda interna obliga a las empresas a “tomar las acciones correctas para incentivar al mercado”. “Si uno tiene un enero y febrero extraordinariamente buenos, dadas las circunstancias políticas y climatológicas por El Niño costero, [el consumo] se ralentiza, no es que no haya dinero, es que el consumidor está retraído", apuntó. Para el ejecutivo, es responsabilidad de las empresas hacer lo que tengan que hacer para que el consumo crezca y mejore. "Si se suman al desánimo, vamos a estar complicados”, afirmó y reparó que no cree que la desaceleración del consumo haya tocado "niveles trágicos”.