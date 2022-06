(Enviado especial)

Este año, Estados Unidos crecerá menos que en los últimos 20 años. China, por su lado, crecerá menos de 5% (3,9% durante el 2022), una cifra bastante baja versus años previos, a excepción del 2020, año de pandemia.

“Esto es un problema para Latinoamérica porque esto quiere decir que habrá una desaceleración para la región”, dijo Ernesto Revilla, Head of Latin America Economics, Citi Research, durante el Citi Latam Media Summit que realizó este viernes en Nueva York.

Estas cifras, dijo también, vienen de la mano con una alta inflación global que ha impulsado a los bancos centrales del mundo a realizar cambios en su política monetaria para tratar de desacelerar este indicador. “Muchos de nuestros ‘traders’ nunca han trabajado con estos niveles de inflación”, comentó el ejecutivo.

Aunque inicialmente se pensó que la inflación sería transitoria, hoy vemos que esta es más persistente. A ello se suma el conflicto entre Rusia y Ucrania, que solo ha incrementado esta problemática. No obstante, Revilla remarcó que los bancos centrales en América Latina reaccionaron rápidamente ante el escenario de altos precios.

Para el caso de Estados Unidos, el Citi Research proyecta distintas presiones inflacionarias como la ocasionada por las complicaciones en la cadena logística desde Asia hacia Europa y hacia América. Asimismo, Revilla mencionó otros dos factores: los precios de vivienda en los Estados Unidos y la situación del mercado laboral de dicho país. Y es que, el costo del empleo se encuentra al alza en dicho país.

Por otro lado, el ejecutivo descartó que Estados Unidos o países de Latinoamérica enfrenten un escenario estanflacionario. “Algunos países en América Latina, Brasil y México por ejemplo, han estado de cierta manera en estanflación. Hoy, esto ya no es así porque los crecimientos están mejorando”, dijo Revilla.

CRECIMIENTO

Por otro lado, las proyecciones del Citi Research descartan que Estados Unidos atraviese una recisión. “Esperamos un aterrizaje suave para Estados Unidos”, dijo Reviila. No obstante, advirtió que cada vez más, la probabilidad de un aterrizaje más duro para la economía estadounidense se incrementa.

“[Históricamente], cuando tienes inflación más alta de 4%, como la tenemos hoy, y cuando tienes el empleo en menos de 4%, nunca se ha tenido un aterrizaje suave”, explicó el economista del Citi Research.

Asimismo, la entidad estima que el precio de los ‘commodities’ comenzarán a bajar en el 2023. Esta baja se registrará, principalmente, en el combustible. Asimismo, se espera que el precio del cobre, que hoy se encuentra estable según Revilla, baje suavemente el próximo año.

MIRADA REGIONAL

Sobre América Latina, el economista indicó que esta región no se comportará de una manera tan dinámica como en los últimos 20 años. Especialmente, economías como Perú, México y Brasil, que mostraron en el pasado crecimientos más significativos.

Consultado sobre la situación por la que atraviesa Colombia, Revilla consideró que este país tendrá un comportamiento parecido a México o Perú.

“[Perú y México] tienen presidentes muy radicales pero curiosamente, cuando llegaron al poder, la parte macro se ha mantenido relativamente ortodoxa. Hay mucha incertidumbre en el sector privado de estas economías y esto provoca menos inversión privada, y por tanto, menos crecimiento, pero no una recesión de estas economías”, dijo Revilla.

CHINA, ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA

Sobre la relación entre China, Estados Unidos y América Latina, el ejecutivo de Citi Research consideró que debido a la conciencia que existe en Latinoamérica sobre la dependencia existente con las dos potencias mundiales, los distintos países de nuestra región no asumirán ningún compromiso específico.

“El mundo ha cambiado, tenemos una nueva geopolítica. No es fácil de proyectar el final [de esta situación], pero Latam tiende a no estar alineada con USA y China. Ambas van continuar peleando por América Latina, pero los distintos países no van comprometerse con uno o el otro porque dependen de los dos”, indicó.

DÓLAR EN EL PERÚ

La proyección para el dólar del Citi Research para este año asciende a US$3,75 por sol. La cifra se mantendría igual en el 2023.