La empresa de Telecomunicaciones Claro inauguró este miércoles su Data Center ubicado en Villa El Salvador, siendo el número 42 que tiene en la región latinoamericana.

“Con este Data Center Tier III, damos un paso muy importante en el país, para ustedes, las empresas y las personas, que están en ese proceso de transformación digital. Como empresa que vende servicios a través de tecnología, tenemos un rol muy importante en la transformación digital de las empresas y de los países. Eso es lo que hoy estamos inaugurando, un hito importante en todo este proceso de transformación digital y nuestra participación en este segmento”, expresó Humberto Chávez, director general de Claro Perú, en la inauguración.

La inicio de operaciones de esta infraestructura se da en una primera etapa de cuatro fases que se tienen contempladas para el centro de procesamiento de datos, sostuvo Juan David Rodríguez, director de Tecnología de Claro.

Además, este Data Center contempla una inversión total de US$50 millones entre las cuatro etapas, señaló Rodríguez a El Comercio. “En la primera etapa hemos invertido un poco más de $20 millones. Las siguientes etapas demandarán más inversión para llegar a los US$50 millones”, añadió.

Más datos Juan David Rodríguez, director de Tecnología de Claro, indicó que la construcción del Data Center fue bajo una modalidad híbrida. Esto consiste en que una parte de la construcción fue tradicional y una parte fue una ejecución modular, "que se construye y prueba de manera paralela, al mismo tiempo que se construye la parte tradicional". Esto les ha beneficiado en tener tiempos más eficientes y ofrecer más rápido sus servicios a los clientes. "Un data center de este tipo nos puede dar un 50% de ahorro en tiempo de poder ponerlo a disposición de nuestros clientes", indicó.

A su vez, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez-Reyes, indicó durante la presentación que este tipo de inversiones es una muestra de que el sector privado apuesta por el desarrollo de la conectividad de la banda ancha .

“El Perú tiene que apostar por la transformación productiva digital. No hay forma de crecer en el futuro si no nos metemos a la economía digital y eso implica no solo que la gran empresa esté en lo digital, sino que la mediana lo esté y el reto más importante, que la pequeña y la microempresa también”, sostuvo.

Además… Más datos Rodríguez añadió que la primera etapa del Data Center contempla 104 racks con distintos niveles de potencia. Una segunda etapa podría implicar el doble de capacidad de procesamiento, añadió.

Negocios

Rodríguez, en conversación con este Diario, sostuvo que Claro tiene una agresiva estrategia de crecimiento en cuanto a fibra óptica, con un crecimiento “de alrededor de 3.000 a 4.000 kilómetros de fibra óptica por año”.

Asimismo, en el caso de las conexiones residenciales, precisó que este año están superando la cantidad de cuatro millones de hogares alcanzados -2,2 millones de casas con fibra óptica y el resto con tecnología HFC-, además de que han venido construyendo fibra en cerca de 90.000 casas por mes.

“Tenemos una maquinaria bastante ágil, tenemos también los presupuestos. El año entrante esperamos construir [de forma] similar, al menos los primeros seis meses, vamos a ver cómo se comporta después el mercado, pero para nosotros es básico seguir creciendo en fibra óptica en los hogares y empresas, para poder llevar toda la conectividad de este tipo de servicios, como el propio data center”, sostuvo.

Agregó que hacia el 2024 podrían esperar tener una cobertura en cinco millones de hogares, pero que ello dependerá de cómo les va en el segundo semestre del año.