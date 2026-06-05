El sector de clínicas viene expandiéndose en Lima y regiones con nueva infraestructura, coberturas y servicios, pero sin un líder contundente en recordación.

Y es que se trata de un mercado altamente competitivo donde “no existe una marca predominante, lo que revela una oportunidad clara para consolidar liderazgos”, apunta Jorge Rubiños, director comercial de Arellano Consultoría para Crecer.

Así lo grafica el Estudio de Marcas 2026 de la empresa consultora, el cual vuelve a posicionar a Clínica Internacional como el establecimiento clínico más recordado, pero en ajustada competencia con la Clínica Ricardo Palma, la Clínica San Pablo y con Auna, marca que destaca en esta edición por su dinamismo, pues no solamente ha crecido en recordación (+3%) y frecuencia de visitas (+2%), sino también en recurrencia (+6%).

“Auna es la clínica que más limeños han visitado recientemente, logrando superar a Clínica Internacional y ganando terreno frente a la competencia”, anota Arellano.

De hecho, la multinacional acaba de reportar un crecimiento de 9% para el primer trimestre en el Perú, “acompañado de fuertes aumentos de volumen en hospitales, servicios de emergencia y oncología (por el lado de su filial Oncosalud)”.

Y lo mismo ocurre con otros establecimientos, como Clínica Sanna (Credicorp), la cual cerró el 2025 con un crecimiento de 12% y que ahora apunta a duplicar la capacidad de su clínica San Borja con una inversión de US$50 millones.

Clínica Internacional lidera el TOM de clínicas de Arellano, mientras que Clínica Ricardo Palma encabeza la recordación espontánea.

“El segmento de clínicas está creciendo cerca de 10% [en promedio], abriendo nuevas sedes, coberturas y programas de seguros. Esto refleja que hay una mayor demanda en el sistema de salud”, manifiesta Rubiños.

Como consecuencia, señala, hay una fuerte competencia, sobre todo, en Lima con dos clínicas encabezando la recordación (TOM) “casi en un empate técnico”: Clínica Internacional (11%) y Ricardo Palma (10%).

Álvaro Tacchi, CEO de Clínica Internacional, considera que este resultado tiene mucho que ver con la relación de confianza que su representada ha construido con sus pacientes y familias durante más de 67 años, “en el nacimiento de un hijo, el cuidado de sus padres, una cirugía compleja o un chequeo preventivo”.

“Clínica Internacional ha sabido estar presente en esos momentos con calidad médica, calidez humana y un acompañamiento cercano que nos permite entender no solo la enfermedad, sino también las emociones y necesidades de cada paciente”, señala.

Clínica Internacional lidera la recordación en Lima Sur, mientras que Clínica Ricardo Palma lo hace en Lima Centro, Lima Norte y Lima Este, así como entre los jóvenes de 18 a 24 años (31%).

Esto último, debido a su nueva estrategia digital segmentada por edades, la cual “está ocasionando que traigamos mayor cantidad de pacientes, particularmente, de los segmentos más jóvenes”, apunta Daniel Grajeda, gerente comercial y de marketing de la clínica limeña.

Clínica Internacional y Auna lideran la recordación en las categorías de mayor frecuencia y preferencia por parte de los usuarios.

A ellos, precisa, se orienta la comunicación en redes sociales a través de herramientas como TikTok y Facebook, donde se virilizan los testimonios de los doctores y el personal asistencial, pero, sobre todo, de los pacientes.

SERVICIOS DE CALIDAD

Clínica Internacional también lidera el ranking de Arellano en frecuencia de visitas (11%) y preferencia del público (10%), seguido muy de cerca por Auna (7% y 9%).

Para Tacchi, esta ‘performance’ de la Clínica Internacional se explica por la forma de entender la salud, “poniendo siempre al paciente en el centro” y escuchando sus necesidades.

“Gracias a ello, hoy contamos con herramientas que nos permiten ser más precisos, ágiles y resolutivos: desde poder sacar una cita rápidamente, revisar resultados desde el celular o recibir orientación médica de manera más simple, hasta fortalecer nuestras distintas especialidades y programas preventivos para acompañar a nuestros pacientes en cada etapa de su vida”, manifiesta.

Los servicios de calidad son, en efecto, el atributo más valorado por los pacientes clínicos, según Arellano.

Esto, seguido de la diversidad de especialidades clínicas, tarifas justas, eficiencia en los servicios de emergencias y atención por parte de médicos reconocidos.

Y, sobre todo, por la confianza, que es un atributo fundamental porque “ahora no solo se compite por infraestructura y especialistas, sino por seguridad y respaldo integral”, anota Rubiños.