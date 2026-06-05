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Resumen

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Por Juan Saldarriaga

El sector de clínicas viene expandiéndose en Lima y regiones con nueva infraestructura, coberturas y servicios, pero sin un líder contundente en recordación.

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