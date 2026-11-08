Isabel Arias, primera presidenta del Club de la Banca y Comercio. (Foto: Hugo Pérez)
Isabel Arias, primera presidenta del Club de la Banca y Comercio. (Foto: Hugo Pérez)
Por Redacción EC

Fundado el 3 de enero de 1956 por un grupo de empresarios y profesionales encabezado por Enrique Pardo Heeren, el Club de la Banca y Comercio nació en el edificio del Banco Continental, en el Centro de Lima. En 1977 se trasladó a San Isidro y, tras superar el atentado de 1992 y distintas dificultades económicas, inauguró su actual sede en el 2009. Con ese legado, Isabel Arias, su flamante presidenta y la primera mujer en ocupar el cargo, plantea una gestión orientada a fortalecer los vínculos entre sus asociados y abrir el club a nuevos perfiles.

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