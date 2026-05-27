Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Es una gran noticia que un proyecto grande como este se mueva y avance", señala Raúl Jacob.
"Es una gran noticia que un proyecto grande como este se mueva y avance", señala Raúl Jacob.
/ MARCO_CARRION
Por Juan Saldarriaga

El proyecto Tía María avanza “fierro a fondo” después de muchos años de trabajo paciente y perseverancia. Producirá cobre con 99,999% de pureza, que servirá para atender la creciente demanda de las empresas tecnológicas y la Inteligencia Artificial (IA), apunta Rául Jacob, vicepresidente de finanzas de Southern Copper (Grupo México).