El proyecto Tía María avanza “fierro a fondo” después de muchos años de trabajo paciente y perseverancia. Producirá cobre con 99,999% de pureza, que servirá para atender la creciente demanda de las empresas tecnológicas y la Inteligencia Artificial (IA), apunta Rául Jacob, vicepresidente de finanzas de Southern Copper (Grupo México).

- Grupo México remarcó en el Simposio que Tía María está encaminado. ¿Cuál es el nivel de avance del proyecto? ¿Y cuándo piensan ponerlo en ejecución?

El proyecto está, más o menos, en un 35% de avance. Hay casi 4.500 personas trabajando en este momento y esperamos tener la primera producción hacia la segunda mitad del próximo año.

- ¿Mantienen el estimado de producción inicial?

Si. La capacidad de la planta que se está construyendo es de 120 mil toneladas de cobre. Va a producir cobre de alta calidad, con cinco nueves de pureza (99,999%). Es un cobre que es muy apreciado de manera internacional, sobre todo, porque se utiliza en una serie de aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA), qué requiere materiales de altísima calidad.

- ¿Cobre para la revolución de la IA?

Es un magnífico producto que va a recibir un precio con un premio (premium) adicional respecto a su cotización internacional. Y todo eso va a tener un impacto muy favorable en los impuestos que la compañía va a pagar a través de las regalías para la región Arequipa, donde se ubica proyecto. Creo que es una gran noticia para el Perú. Es una gran noticia que un proyecto grande como este se mueva y avance.

- ¿Qué permisos faltan para que el proyecto entre en producción?

Ninguno.

Hay cerca de 4.500 operarios abocados a construir el proyecto Tía María, en la provincia de Islay, Arequipa. Foto: GEC. / SYSTEM

- Hubo un problema semanas atrás con el permiso de explotación. ¿Eso ya se resolvió?

Sí. Se solucionó muy rápidamente en el transcurso de unos diez días, más o menos. Se arregló el inconveniente y ahora seguimos adelante sin mayor dificultad.

- ¿No falta, entonces, ningún permiso adicional?

Nada. Siempre hay algunas cosas que se van ajustando y que requieren una revisión con la autoridad respectiva, pero en este momento no tenemos ningún tema con los permisos. Estamos avanzando fierro a fondo, hablando de una forma coloquial, en el proyecto.

- ¿Cuánto cobre va a producir Southern Copper cuando Tía María inicie producción?

Vamos a pasar de las 500 mil toneladas.

- ¿Eso colocaría a Southern como el primer productor de cobre del país?

Sí, posiblemente, pero hay competencia. Pero vamos a estar bien posicionados en términos de producción.

- Grupo México ha señalado que después de Tía María vienen otros proyectos en el Perú. ¿Cuáles son?

En el Perú tenemos el proyecto Los Chancas, que se encuentra en la región de Apurímac, y Michiquillay, que está en el norte del Perú, en la región Cajamarca. Este último es un proyecto que nos anima mucho. Va a ser una mina grande e importante como son Toquepala y Cuajone.

Tía María producirá cátodos de cobre con 99,999% de pureza o Cobre 5N. / Lucien Kahozi

- Las cuales llevan muchas décadas de producción….

Cuajone, por ejemplo, tiene 50 años de operación y va a tener otros 50 años sin mayor problema. Toquepala es un poco mayor, con 70 años, pero también tiene muchos años por delante. Eso significa empleo, contribución regional y nacional, y exportaciones, lo cual ayuda a tener el dólar bajo control. Son varios beneficios, y todos ellos para bien de las poblaciones dónde se ubican los proyectos.

- En el simposio se ha dicho que la economía mundial está desmejorando y que va a haber una competencia muy fuerte atraer capital. Sin embargo, ustedes siguen apostando por el Perú. ¿Por qué?

La mirada de la compañía es una mirada de largo plazo. El Perú, tal y como lo ve Southern Copper y muchas de las compañías que están participando en el Simposio, es un país que tiene oportunidades. Lo importante es aprovecharlas y no dejar que se nos pasen. Para eso se tiene que conseguir que los proyectos avancen y pasen, de ser una simple promesa, a una realidad que genera empleo y brinda beneficios al país.

- Finalmente: ¿Tía María va a seguir adelante, independientemente de quien sea el próximo presidente del Perú?

Sí. Vamos a seguir adelante, de eso no hay duda, pero siempre es bueno trabajar con el Gobierno qué se encuentra en el poder. La expectativa de la compañía es poder seguir avanzando, hacer un buen trabajo social y operativo, y ayudar con las exportaciones que generaran estos proyectos y con la generación de empleo e impuestos.