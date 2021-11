Conforme a los criterios de Saber más

Coca-Cola anunció este lunes que comprará la propiedad total de la empresa de bebidas deportivas BodyArmor por US$ 5.600 millones.

El gigante de las bebidas compró el 15% de BodyArmor en 2018 y seguirá operando la firma como un negocio separado en América del Norte, según un comunicado.

La empresa era en parte propiedad del difunto gran jugador de baloncesto Kobe Bryant, que se convirtió en uno de los principales accionistas en 2013.

“BodyArmor ha sido una gran adición a nuestra línea en los últimos tres años y la compañía ha impulsado la innovación continua en productos de hidratación, salud, bienestar”, dijo Alfredo Rivera, presidente de la unidad operativa de Coca-Cola en América del Norte.

BodyArmor es actualmente la segunda empresa de bebidas deportivas, con más de US$ 1.400 millones en ventas al por menor, según el comunicado.

El cofundador y presidente de la compañía, Mike Repole, y el presidente, Brent Hastie, permanecerán en la marca, que está estudiando la “explosiva demanda de los consumidores” de bebidas deportivas de primera calidad.

En un homenaje al atleta y accionista fallecido en un accidente de helicóptero en 2020, Repole dijo: “Si no fuera por la visión y la creencia de Kobe Bryant, BodyArmor no habría podido alcanzar el éxito que tuvimos. No podría estar más emocionado de formar parte de la familia Coca-Cola y poner nuestra mirada en el futuro”.

VIDEO RECOMENDADO

Las diferentes posiciones sobre el gas de Camisea del gobierno en esta semana ocurrieron tras las declaraciones del presidente Pedro Castillo cuando pidió una ley para la estatización o nacionalización del gas de Camisea, mientras la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez daba su mensaje al Congreso por el voto de confiaza.