Codelco promete austeridad ante repunte precio del cobre

El mayor productor de cobre del mundo dice que mantendrá un enfoque frugal para el desarrollo de proyectos, incluso en momentos en que se acelera el crecimiento de las ganancias en medio del repunte que experimentan los precios de los metales.

La minera chilena Codelco ahora está poniendo cada uno de sus proyectos de expansión a través de un proceso de revisión que incluye una auditoría independiente para asegurarse de que la inversión sea necesaria y sea rentable, dijo el vicepresidente de proyectos Gerhard Von Borries en una entrevista en Santiago el viernes.

La industria minera tiende a no aprender muy bien sus lecciones y a ver el mundo con optimismo en los días soleados, dijo Von Borries. En Codelco, hemos realizado algunos cambios que garantizan que esto no vuelva a suceder. Un enfoque de inversión prudente ahora es parte de nuestro ADN, agregó.



El productor estatal está invirtiendo US$20.800 millones en la mejora de sus minas que envejecen en Chile para mantener los niveles de producción. Codelco siguió invirtiendo para expandir las minas de Chuquicamata y El Teniente durante la recesión, mientras que el resto de la industria redujo los gastos para defender los márgenes. Espera beneficiarse de los bajos costos de desarrollo por algún tiempo ya que los competidores aún no han aumentado la inversión.

Von Borries dice que los proyectos están en construcción, por lo que no les afectará el alza de los precios cuando suceda.



Se espera que Chuquicamata comience la producción como una mina subterránea el próximo año después de invertir US$3.400 millones. Codelco está aproximadamente a la mitad de un proyecto de US$2.200 millones en El Teniente que prolongará la vida útil de su mina más grande durante 50 años.



Entre los proyectos más grandes de Codelco está la expansión de Radomiro Tomic, su segunda mina más grande, que hará una transición de óxidos a sulfuros. El proyecto de US$5.400 millones se dividió en dos fases en agosto. La construcción de la primera fase comenzará el próximo marzo e incluye una planta desalinizadora de US$1.000 millones para la división norte de la compañía. La segunda fase está en su etapa de proyecto y aún podría modificarse, dijo Von Borries.

Vamos a reanudar el proyecto Radomiro Tomic tan pronto como haya financiamiento, pero tenemos que haber terminado uno de los otros proyectos antes de que eso ocurra, dijo. Es probable que cuando reiniciemos el proyecto, lo revisemos para hacer un diseño más sencillo y austero, agregó.