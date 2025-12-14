La Corporación Financiera de Desarollo (Cofide) informó que el programa crediticio Reactiva Perú ha registrado el pago del 89% de los créditos otorgados por las entidades financieras.

Indicó que hasta la fecha se realizó el pago de S/51.000 millones de los S/57.000 millones que desembolsaron las entidades del sistema financiero bajo dicho programa.

El saldo pendiente es menor al 11% del monto total del programa.

Respuesta a la Contraloría

El pronunciamiento de Cofide surge a raíz del comunicado de la Contraloría General de la República, que señaló el 12 de diciembre que, tras una auditoría, reveló que el Estado transfirió más de S/6.031 millones a empresas financieras por los 117.673 créditos de Reactiva Perú que se mantuvieron impagos por un plazo mayor a 90 días, analizados en un periodo desde el 2020 hasta el 30 de junio de 2025.

En ese sentido, la Contraloría explicó que se recuperaron más de S/404 millones, representando el 6,7% del monto desembolsado por el Estado.

Añadió que está en proceso de recuperación otros S/2.115 millones, lo que significa el 35,1% de las garantías honradas por el Estado. A su vez, alertó que más de S/3.512 millones podrían no ser recuperados, lo que significaría una pérdida fiscal para el Estado del 58,2% de la garantía desembolsada.

En ese sentido, Cofide apuntó que los recursos desembolsados por el Estado no constituyen pérdidas definitivas, sino que están en proceso de recuperación.

“Los montos recuperados pasaron de aproximadamente S/50 millones acumulados hasta fines de 2024 a S/450 millones a la fecha. Actualmente Cofide continúa gestionando la recuperación de alrededor de S/2.200 millones en coordinación con las entidades financieras”, explicó Cofide en su comunicado.

Además, la entidad sostuvo que vienen promoviendo activamente la recuperación de los montos pendientes y manifestó que es incorrecto señalar que Cofide incumplió funciones sobre la revisión de elegibilidad de créditos otorgados bajo Reactiva Perú.

“Dicha evaluación fue y es una función exclusiva de las entidades del sistema financiero y participantes, aspecto que no es cuestionado por la Contraloría”, aseveró Cofide.