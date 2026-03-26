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ComexPerú advierte que leyes promulgadas por Balcázar “hipotecan el futuro del país”. (Fuente: Presidencia)
ComexPerú advierte que leyes promulgadas por Balcázar “hipotecan el futuro del país”. (Fuente: Presidencia)
Por Redacción EC

ComexPerú manifestó su “profundo malestar y preocupación” por las recientes leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas durante la gestión del presidente interino José Balcázar, al considerar que “atentan contra las finanzas públicas nacionales e hipotecan el margen de acción de los próximos gobiernos”.

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