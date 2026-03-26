ComexPerú manifestó su “profundo malestar y preocupación” por las recientes leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas durante la gestión del presidente interino José Balcázar, al considerar que “atentan contra las finanzas públicas nacionales e hipotecan el margen de acción de los próximos gobiernos”.

En su pronunciamiento, el gremio advirtió que estas normas generan “obligaciones fiscales que pueden resultar insostenibles para las finanzas nacionales” y que no fueron contempladas en los presupuestos iniciales, lo que podría limitar la capacidad del Estado para atender sectores como educación y salud.

Entre las disposiciones observadas se encuentran la Ley N.º 32568, que autoriza el nombramiento e incorporación progresiva de trabajadores del Ministerio de Salud y EsSalud a los regímenes 728 y CAS a plazo indeterminado; la Ley N.º 32563, que incorpora el pago de gratificaciones y CTS para trabajadores CAS; y la Ley N.º 32561, que iguala la pensión de militares y policías al 100% de su sueldo activo tras 30 años de servicio.

ComexPerú señaló que estas medidas implican “nuevos gastos públicos permanentes” y citó al Consejo Fiscal, que estima que, junto con otras ocho normas aprobadas en marzo, podrían elevar el costo anual para el Estado a “por lo menos S/11.400 millones”.

En ese contexto, cuestionó la decisión del Ejecutivo al señalar que “carece de toda lógica y de sustento técnico” promulgar estas normas sin presentar acciones de inconstitucionalidad. Asimismo, advirtió que los ministros que las refrendaron podrían incurrir en “omisión” al transgredir la disposición constitucional que limita la capacidad de gasto del Congreso.

El gremio también alertó que “no debe retrocederse en la reestructuración de PetroPerú” y consideró que cualquier intento de derogar el Decreto de Urgencia N.º 010-2025 “sería un grave error” dada la situación financiera de la empresa.

Finalmente, sostuvo que el Ejecutivo debe “resguardar la estabilidad económica y fiscal” durante el periodo de transición y evitar la promulgación de “normas populistas que comprometen el futuro del país”.