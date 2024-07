-¿Qué balance deja el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte?

Es sustancialmente mejor que el gobierno de [Pedro] Castillo. Por lo menos ya estamos viendo un crecimiento de la economía y de la generación de empleo. El año pasado hemos tenido un Fenómeno de El Niño que afectó mucho el norte y, además, tuvimos poco crecimiento a nivel mundial. Ahora, los precios de los minerales están bien, se está generando trabajo. Creo que el Gobierno va en una ruta correcta, no es la ruta de la izquierda.

-En abril y mayo la economía registró un crecimiento por encima del 5% frente a sus similares periodos de 2023. ¿Esto lo atribuye al Gobierno?

El crecimiento se da por la inversión privada, punto. No hay crecimiento por la inversión pública, el 70% es inversión privada. La confianza empresarial está regresando y la gente está empezando a invertir. Además, tenemos otro factor. La pesca se ha reactivado este año, el año pasado decreció. Si el Gobierno hace lo correcto, como lo que viene haciendo, vamos en el camino correcto y vamos a generar empleo gracias a la promoción de la iniciativa privada .

-En esa línea, Southern Copper retomó este mes sus actividades en Tía María. Se espera que el proyecto inicie la construcción de la mina en 2025. No obstante, se han llevado a cabo movilizaciones en contra de Tia María. ¿Existe la preocupación de que haya una nueva paralización del proyecto minero?

Este proyecto es muy importante. Una vez iniciado y se lleve a cabo, generará más trabajo en otros proyectos y mayores rentas para las regiones, para las municipalidades y para los locales. Generas trabajo no solo en la mina, sino ocho puestos alrededor de ella. Todos se benefician con un proyecto minero. El Gobierno tiene que apoyarlo y a todos los proyectos que vienen. Mira el caso de Cajamarca, que tiene cinco proyectos y es la región más pobre del país. Estas oposiciones son de radicales de izquierda que saben que son antimineros o que no les gusta la inversión privada y saben que estos proyectos traen beneficios y generan trabajo. Ellos no quieren que la gente crezca y se desarrolle. Por el contrario, la izquierda quiere que se mantengan pobres para mantenerlos convencidos de que la pobreza debe ser de todos, lo que es incorrecto.

-La semana pasada el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, declaró que harían el esfuerzo para que este año se aplique un aumento en la remuneración mínima vital (RMV), y en los últimos días indicó que esto tiene que pasar por el Consejo Nacional de Trabajo. ¿Qué opinión tienen sobre un alza del sueldo mínimo?

No estamos de acuerdo en este momento por varios motivos. Uno de ellos es que el sueldo mínimo afecta a las mypes y pymes. El 96% de empresas que representan a casi 12 millones de la población ocupada son trabajadores de mypes y pymes. Entonces, estás afectando a emprendedores pequeños que ya no pueden pagar más del sueldo mínimo y, en consecuencia, se pasan a la informalidad, porque ya no les alcanza. Alrededor del 70% de la población ocupada es informal. El 28% de la población ocupada es formal y [de esa cantidad] un 2% o menos tiene sueldo mínimo. ¿A quién beneficias? ¿A la mayoría o a una minoría? No beneficias a nadie porque haces que ese 72% de informalidad crezca más. Entonces, la gente formal se pasa a la informalidad. Segundo, lo que tenemos que discutir no es el sueldo mínimo, sino cómo generamos más trabajo, productividad y competitividad. A más trabajo exista y más gente tenga empleo, los sueldos van a subir naturalmente.

-¿Ve que el Gobierno está tomando medidas para bajar las tasas de informalidad?

Las normas laborales han fracasado porque la realidad te lo dice. Alrededor del 70% de la población ocupada es informal y no le importa la norma laboral, no se rige por ella. Esa es una prueba de que las normas laborales han fracasado, sigues regulando a una minoría y perjudicas a la mayoría cada vez que regulas más la contratación laboral.

-¿Han dialogado con el Gobierno sobre actualizar el Plan Nacional de Competitividad y Productividad? Ya se aprobó una propuesta para actualizar el plan en el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización.

Eso es esencial. En vez de estar discutiendo la RMV es [tratar] cómo generamos empleo y cómo somos más competitivos para que la gente tenga más trabajo. Por ejemplo, en el sector agrario se han perdido 600 mil puestos de trabajo del 2021 al 2023, por una mala modificación de la ley agraria. Tenemos que regresar a una nueva ley de promoción agraria similar a la anterior.

-¿Qué aspectos considera que tienen que estar en el Mensaje a la Nación de Boluarte?

Muy importante la infraestructura educativa. Después, la infraestructura de conectividad, carreteras, tenemos que ser más rápidos y más eficientes en otorgar las concesiones de las carreteras. Después, la digitalización del Estado. Eso es importante porque los trámites se hacen por Internet, uno no tiene que viajar o perder tiempo en los ministerios o con las autoridades públicas, todo lo haces por formularios conectados y no tienes que moverte de tu casa. Eso evita la corrupción también.

-¿Y qué se espera escuchar sobre la gestión de inseguridad?

De la presidenta esperamos mano dura contra los delincuentes. Además, un apoyo de parte del Poder Judicial y el Ministerio Público [para] que no suelten a los delincuentes cuando la policía los detenga. La inseguridad genera mayores gastos y costos a todos, cuando deberías invertir ese dinero en comunidad o educación.

-Por el contrario, ¿qué puntos no se deberían tocar en el mensaje?

Toda medida populista que genera gasto al Estado no debería tocarse en un mensaje y tampoco debería ser promovida en el Congreso.

-En el Congreso, cuál es la agenda que debe tener la nueva Mesa Directiva?

Deberían dejar de dar normas populistas y que generan gastos inútiles del Estado. Que sean productivos, en beneficio del país y de todos los peruanos.

-¿Qué puntos debe de tratar el Legislativo en esta nueva legislatura?

La nueva ley agraria es sustancial. Yo creo que tenemos que empezar a hablar sobre una nueva descentralización, pues la descentralización que hay en la actualidad fracasó.

-Viendo el comercio exterior, ¿qué evaluación hace del trabajo de la ministra Elizabeth Galdo?

Las exportaciones, lo que tenemos y le pedimos siempre a la ministra, es facilitar todo tipo de exportaciones por cuanto estas generan trabajo en el país y divisas. La ministra está muy activa negociando nuevos tratados de comercio con Indonesia, con Hong Kong, la actualización del tratado con China y con India. Ella está bien activa en generar mayores mercados para los productos peruanos, que beneficie a todos.