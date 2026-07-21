La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) sostuvo que el actual Poder Ejecutivo no ha actuado con urgencia frente a la amenaza del fenómeno de El Niño, señalando que solo se ha ejecutado un 27% del programa presupuestal para la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres hasta el 30 de junio.

“Aunque los gobiernos regionales y locales administran la mayor parte de estos recursos, el gobierno central no puede limitarse a transferir presupuesto y esperar resultados”, expresó el gremio a través de un comunicado.

Además, ComexPerú consideró que desde el Ejecutivo también se conocen las limitaciones existentes en los gobiernos subnacionales.

Es así que señaló que más del 70% de las municipalidades requiere de capacitación para gestionar el riesgo de desastres.

Añadió que tres de cada cuatro municipios requieren de asistencia técnica para mejorar su capacidad de gestión.

Con ello, el gremio empresarial sostuvo que la prevención no puede depender únicamente de los gobiernos subnacionales que carecen de las herramientas necesarias para tener una respuesta adecuada frente a la emergencia.

“La falta de liderazgo para actuar y acelerar las acciones de prevención termina trasladando ese desafío a la siguiente administración”, indicó ComexPerú.

Justamente, sostuvo que hay una falta de liderazgo para concretar las acciones de prevención. Por ello, el gremio exhortó al próximo gobierno a tomar medidas correctivas una vez inicien sus funciones.