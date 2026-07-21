Foto: gob.pe
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Por Redacción EC

La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) sostuvo que el actual Poder Ejecutivo no ha actuado con urgencia frente a la amenaza del fenómeno de El Niño, señalando que solo se ha ejecutado un 27% del programa presupuestal para la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres hasta el 30 de junio.