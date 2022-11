El presidente de la Comisión Especial Multipartidaria Proinversión, Eduardo Castillo, anunció que citará a la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Patricia Ocampo, para que dé detalles de la situación actual del proyecto Chavimochic III luego de que un tribunal internacional resolviera su contrato de concesión. Anunció que esta será en una sesión en conjunto con la Comisión Especial Chavimochic, ya que la funcionaria no asistió a la invitación que le realizaron hoy, siendo esta la segunda vez que no se presenta.

“A solicitud del gobernador y representante de la región La Libertad [Manuel Llempén], nosotros vamos a coordinar con la Comisión Especial Chavimochic, que preside el congresista Víctor Flores, para hacer una sesión conjunta y exigir la presencia de la señora ministra de agricultura para iniciar un camino de viabilidad del proyecto”, indicó.

En lugar de la ministra, esta mañana se presentaron Pedro Injante Silva, viceministro de Desarrollo Agrario, y un equipo de la cartera. Ellos explicaron que se encontraba en el Consejo de Ministros. El congresista Flores y el gobernador Llempén cuestionaron esta excusa.

Por otro lado, los funcionarios explicaron que luego de que se emitiera el laudo arbitral, el Consorcio Chavimochic, concesionario del proyecto que está integrado por Novonor (ex Odebrecht) y Aenza (ex Graña y Montero), pidió unas “aclaraciones” sobre el resultado. La respuesta del tribunal podría tardar en llegar hasta el 23 de enero. En estos meses de espera, el consorcio no tiene la obligación de devolver los bienes del proyecto, por lo que el ministerio tampoco puede realizar los procesos previos a la nueva licitación.

“Para nosotros poder lanzar un proceso de contratación para la elaboración del expediente técnico del saldo de obra se debe concluir el proceso de recepción de bienes y obra. Eso es un aspecto que de todas maneras es primordial. Nos estamos poniendo también en el caso de que la concesionaria no nos haga la entrega de bienes de manera anticipada, entonces nosotros vamos a tener que esperar todavía”, señaló Gloria Delgado, directora general de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego.

Sin embargo, la funcionaria dijo que todavía no se define la modalidad en la que se licitará el 30% de la construcción de la presa de Palo Redondo. Esta es la única infraestructura que se avanzó, pero sus obras están paralizadas desde diciembre del 2016.

En respuesta, Llempén expresó su indignación ante la inasistencia de la ministra y cuestionó la planificación de la cartera.

“La ministra es la que debe estar en este momento respondiendo todas las interrogantes que la comisión debe realizar. Eso manifiesta su total despreocupación por este proyecto de enorme importancia para la región La Libertad [...] Como estamos escuchando, hasta el momento no tienen nada planificado para la culminación de la tercera etapa de Chavimochic y cada año nosotros estamos dejando de trabajar y de culminar la presa de Palo Redondo. Aquí nosotros estamos dejando de dar oportunidad de darle empleos dignos a 120 mil familias. Estamos dejando de percibir cada año US$1800 millones al año en agroexportación”, expresó.

Además, criticó el accionar del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) por permitir que el contrato del proyecto se resolviera en lugar de llegar a un acuerdo con el concesionario para efectuar la reactivación de las obras.

“Nosotros vemos cómo el Midagri está dejando pasar las cosas aquí y no cumplió los plazos oportunamente. Pidió que para la ejecución de un acuerdo se tomaran 90 días hábiles y en esos 90 días no hicieron nada”, aseguró.

Los funcionarios del Midagri respondieron que la cartera está actuando conforme a los plazos y que la ministra Ocampo tendrá la disposición de asistir a las próximas citaciones. De momento, el proyecto Chavimochic III seguirá paralizado.