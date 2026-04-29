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Se prevé que el Senado vote este mismo miércoles la nominación de Warsh, de 56 años, que asumiría el cargo cuando termine, en mayo próximo, el mandato de Powell al frente de la entidad. Foto: GEC.
Se prevé que el Senado vote este mismo miércoles la nominación de Warsh, de 56 años, que asumiría el cargo cuando termine, en mayo próximo, el mandato de Powell al frente de la entidad. Foto: GEC.
/ Graeme Sloan
Por Agencia EFE

El Comité Bancario del Senado aprobó este miércoles la candidatura a la presidencia de la Reserva Federal (Fed) de Kevin Warsh, nominado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y dio luz verde a una votación en el pleno de la Cámara Alta donde su confirmación se da ahora por segura.

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