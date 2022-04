El Ingreso Solidario en Colombia se renueva y anunció un nuevo canal de atención vía WhatsApp para poder cobrar el subsidio monetario instaurado por el Gobierno presidido por Iván Duque. Este método presenta ventajas a diferencia de otros que operan de manera autorizada.

Por otra parte, la atención está disponible durante las 24 de los siete días a la semana. Eso sí, incluye los días festivos y millones de ciudadanos podrán hacer las consultas correspondientes. Conoce a continuación cuál es el número del asistente virtual.

NÚMERO PARA CONSULTAR EL INGRESO SOLIDARIO VÍA WHATSAPP

Para hacer tus consultas respecto al Ingreso Solidario y otros programas sociales como Jóvenes en Acción y Familias en Acción, deberás llamar o escribir al número 318 806 7329

“Para solicitudes que requieran atención personalizada, el sistema direccionará la consulta para que un agente le responda. Esa atención personalizada será de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m. y sábados de 8 a. m. a 1 p. m.”, dijo Edwin Giovanny Torres, coordinador de Participación Ciudadana de la entidad.

Por otro lado, cabe precisar que Prosperidad Social administra los programas sociales del Gobierno nacional. Posee cuatro grandes canales de atención: virtual, presencial, telefónico y escrito. Estos se diversifican en varios medios que registraron millones de solicitudes entre peticiones, quejas, sugerencias, denuncias o felicitaciones en 2021, según el informe de gestión de la Secretaría General de la entidad.

DÓNDE SE PODRÁ CONOCER LA FECHA Y CUÁNDO SE PAGA EL INGRESO SOLIDARIO EN ABRIL DEL 2022

El representante de Prosperidad Social, Édgar Picón Prado anunció esta nueva medida de la entidad para los beneficiarios del Ingreso Solidario que aún no hayan podido cobrarlo. “Los recursos no cobrados de Ingreso Solidario no se pierden. Sino cobró algun(os) giro del 2020 o del 2021, los podrá cobrar en el ciclo de pagos extraordinarios que iniciará este mes de abril”, manifestó el directivo de la entidad que reparte este beneficio.

CÓMO COBRAR EL INGRESO SOLIDARIO