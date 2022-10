Mediante una resolución publicada en la página oficial de Agro Rural este lunes 24 de octubre, se confirmó el nombramiento de la empresa Direcagro, como nuevo ganador del proceso de compra de las 44.000 toneladas de urea.

Cabe recordar, que la compañía Prime Charters International LTD había sido declarada como la ganadora de la licitación para la buena pro de este cuarto proceso, no obstante, fue descalificada tras la alerta de la Contraloría General de la República, por no garantizar la calidad del fertilizante.

De esta manera, a través de la Resolución N° 300-2022-Midagri, se deja sin efecto el Acta de Resultados de evaluación y aplicación de puntajes del cuarto proceso de licitación internacional de la urea.

“El postor Prime Charters International, que ocupó el primer lugar de calificación, presentó un documento denominado “Certificate of Quality” emitido por la empresa Naasai Harvest Limited, que certifica la calidad de una muestra de urea granulada y no podría certificar la producción de urea, situación que no podría garantizar que la compra se realice en las condiciones de calidad requerida”, detalla el documento.

Incluso, la resolución no solo descalifica a la empresa keniana, sino que también a Lusso Istanbul y Exper Ats Ihracat, que quedaron en el segundo y tercer lugar del concurso, respectivamente.

“Se efectuará la emisión de un nuevo acto que adjudique el proceso a la empresa Direcagro ( que quedó en el cuarto lugar del proceso) con el objeto de asegurar la continuidad, el resultado y el logro de los objetivos del procedimiento de adquisición del fertilizante nitrogenado – Urea. En consecuencia, corresponde retrotraer el proceso hasta la etapa de adjudicación”, indica AgroRural.

Es importante mencionar, que la oferta de Direcagro es de US$ 580 la tonelada de urea, US$ 180 más que la propuesta de Primer Charters. Sin embargo, entregará la urea en un plazo de 40 días.

Tras los cambios dados en el documento, la firma para la orden de compra, que se tenía previsto para el 24 de octubre, se aplazaría. De esta forma, se hace más lejana las posibilidad de que el fertilizante llegue durante el pico de la campaña de siembra 2022-2023, como lo había estimado el Midagri.