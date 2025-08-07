Con US$ 1.200 millones en exportaciones, pesca industrial prevé capturar 4,5 millones de toneladas en el 2025

La primera temporada de pesca industrial de anchoveta en la zona centro-norte cerró con 2,47 millones de toneladas capturadas, lo que equivale al 82,6% de la cuota de 3 millones autorizada por el Ministerio de la Producción (Produce). Así lo informó Jessica Luna, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), quien resaltó que este resultado fue posible a pesar del impacto de condiciones oceanográficas adversas.

“La biomasa estimada por Imarpe fue de 10,9 millones de toneladas, una de las más altas de los últimos años. La cuota asignada fue del 27%, dentro del marco regulatorio que protege al 73% del recurso para su reproducción”, precisó Luna. Añadió que el sector logró más de US$ 1.200 millones en exportaciones de harina y aceite de pescado y S/ 233 millones en remuneraciones directas a los pescadores.

El 6% de las capturas correspondió a tallas menores, dentro de los márgenes permitidos por la normativa. No obstante, desde el gremio plantearon que sería oportuno revisar técnicamente el criterio de talla mínima legal, considerando que muchas de las capturas de juveniles se devuelven vivas al mar y que su proporción en la biomasa es baja. Señaló que otros países ya están evaluando ajustes similares, y enfatizó que no se trata de relajar los estándares, sino de abrir una conversación técnica basada en evidencia científica y sostenibilidad.

Pesca en el Perú

Uno de los puntos centrales del balance fue el inicio tardío de la temporada, que comenzó el 22 de abril, seis días después que en 2024, debido a la combinación de feriados y plazos administrativos. La SNP explicó que las 322 mil toneladas mencionadas corresponden al rendimiento de los seis primeros días de pesca del año pasado, no a un volumen efectivamente perdido este año. Sin embargo, estimaron que si la temporada 2025 hubiese iniciado en la misma fecha que la de 2024, se habría logrado un 10% adicional de captura, lo que equivale a aproximadamente US$ 152 millones en exportaciones no concretadas. “Esta es una oportunidad de mejora. Por eso es tan importante revisar la normativa: si dice días hábiles, deberían ser días calendario. Ese simple cambio permitiría actuar con más agilidad”, señaló Luna.

El desempeño del sector también se reflejó en cifras oficiales. Según el último informe técnico del INEI, en junio de 2025 el subsector pesca experimentó un crecimiento interanual de 57,5%, explicado principalmente por la mayor extracción de anchoveta destinada a consumo industrial en la zona centro-norte.

Este repunte en las cifras oficiales confirma que, pese a los desafíos climáticos de fines de mayo, la temporada generó un volumen suficiente para impulsar el crecimiento del sector, como reflejó el INEI en su informe de junio.

En total, 688 embarcaciones industriales participaron en esta temporada, entre flotas de acero y madera, movilizando a más de 112.000 trabajadores. Los principales puertos de desembarque fueron Chimbote (20%), Callao (16%) y Pisco (11,3%). Además, más de 3.500 mypes forman parte de la cadena logística y productiva, dinamizando la economía local en regiones pesqueras.

Desde el gremio también subrayaron que este dinamismo económico beneficia no solo a las regiones pesqueras, sino también al país en su conjunto. “El crecimiento de las exportaciones y los salarios en el sector implica que el Estado contará con más recursos para invertir en infraestructura, hospitales, colegios y puertos, lo que a su vez mejora las condiciones de la actividad pesquera en beneficio de todos los peruanos”, señalaron.

Pesca en el Perú | Foto: Agencia Andina

Desde el plano ambiental, la SNP informó que la industria ha invertido más de US$ 500 millones en sostenibilidad, incluyendo tratamiento de efluentes, emisores submarinos y uso de gas natural, con lo cual se ha reducido en 95% la emisión de olores molestos en zonas urbanas costeras.

El gremio también destacó el uso de bitácoras electrónicas en tiempo real y la implementación de vedas preventivas voluntarias como parte de su compromiso con la sostenibilidad y la trazabilidad del recurso.

De cara a la segunda temporada —que podría comenzar a fines de octubre si se mantienen las condiciones climáticas actuales— la SNP estima que la pesca total de anchoveta en 2025 podría bordear los 4,5 millones de toneladas, en línea con lo alcanzado en 2024. El reporte del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado No Activo de alerta por El Niño costero y anticipa una condición neutra hasta marzo de 2026.

Pesca en el Perú

Entre las lecciones identificadas sobre esta primera temporada, la SNP resaltó la necesidad de optimizar los tiempos de procesamiento de los cruceros científicos y reforzar el monitoreo oceanográfico, clave para tomar decisiones oportunas en beneficio del sector.

Finalmente, el gremio advirtió sobre el avance de la pesca ilegal, que podría mover entre S/ 1.200 millones (FAO) y US$ 500 millones (Produce) al año. Luna instó al Estado a dimensionar adecuadamente la flota artesanal, fortalecer el control satelital e implementar medidas de formalización y reconversión. “Si no se actúa, la pesca ilegal podría convertirse en una amenaza tan grave como la minería ilegal”, advirtió.