Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

/ Leandro Britto
Por Redacción EC

El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que la escalada del conflicto en Medio Oriente viene generando efectos económicos que podrían afectar el bolsillo de los peruanos.