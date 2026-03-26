El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que la escalada del conflicto en Medio Oriente viene generando efectos económicos que podrían afectar el bolsillo de los peruanos.

En ese sentido, explicó que el precio del barril de petróleo ha llegado a costar US$100, debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial.

Carlos Posada, director ejecutivo de Idexcam, indicó que ello ha llevado al encarecimiento de combustibles y aumento en los costos de transporte y logística.

Además, señaló que hay un mayor impacto en el sector agrícola, debido a que el alza del precio del petróleo presiona a insumos como los fertilizantes -en especial, la urea- y los granos -trigo, soja y maíz-.

Añadió que en el Medio Oriente se concentra hasta el 50% de las exportaciones de urea, cuyo precio llegó a US$0,50 por kilogramo en marzo de 2026. Esto significa un crecimiento del 16% en un solo mes, explicó.

Justamente, este insumo se utiliza para cultivos como el arroz, la papa, el café y la caña de azúcar, cuyos costos de producción se verían presionados por el encarecimiento, agregó.

A ello se añade que el mercado peruano depende casi del 100% de la importación de urea y de soja, y de un 75% de maíz y trigo, mencionó Posada. Perú importa al año más de 4,7 millones de toneladas de maíz, 2,2 millones de toneladas de trigo y cerca de 1,8 millones de toneladas de soja, de acuerdo con Idexcam.

Según Posada, el precio del trigo a nivel internacional ya registra un repunte, ubicándose en alrededor de US$2,29 por kilogramo, representando un aumento del 9% en los últimos meses. A su vez, el maíz está en US$0,25 por kilogramo y la soja US$0,36 por kilogramo.

Situación

Según Posada, de aumentar los costos de producción se tendría un impacto en la canasta básica, en especial alimentos como el pan, el pollo y los aceites. Los sectores más afectados por el alza en los insumos seria el avícola, el porcino, agrícola y ganadero. También se impactaría en el transporte, lo que generaría un efecto en cadena sobre otros bienes y servicios.

“Los rubros más expuestos, como alimentos, transporte, energía y restaurantes, concentran más del 60% del gasto de los hogares peruanos, siendo el rubro de alimentos el de mayor peso. Esto implica que cualquier incremento en estos sectores tendría un impacto significativo en la inflación”, expresó.

Ante este contexto, el experto sostuvo que se debe monitorear de cerca la evolución de estos factores externos y avanzar en medidas que reduzcan la vulnerabilidad del país, en especial la dependencia de insumos importados y la mejora de la eficiencia logística.