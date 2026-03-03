Resumen

El crudo WTI subió inicialmente hasta los US$ 75 por barril, pero perdió impulso y retrocedió hacia el nivel de US$72. Foto: GEC.
Por Redacción EC

De acuerdo con información del Reporte Semanal de Scotiabank, el precio del petróleo WTI inició la semana con un salto de más de 8% a US$72 por barril tras el ataque en conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, aumentando los conflictos en el Medio Oriente.

