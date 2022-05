El parlamentario de Perú Libre, Germán Tacuri, solicitó a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso reconsiderar la votación del reciente proyecto aprobado, Ley 1726/2021-CR, que deja sin efecto el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, el cual restringe la tercerización laboral.

A través de una carta a la presidenta de la comisión, Silvia Monteza, el legislador señaló que el 28 de mayo se realizó el envío del predictamen, incumpliendo el artículo 77 del Reglamento del Congreso, que señala “que deben ser distribuidos a los congresistas por correo electrónico con anticipación no menor a las 24 horas antes de que se considere el proyecto”.

“En este caso no fue enviado 24 horas antes de la sesión para su análisis correspondiente. Además, el dictamen aprobado no ha sido remitido al Congreso a la fecha. Asimismo, no ha sido ejecutado el acuerdo mediante la aprobación de un acta”, indicó.

Además, Tacuri le pidió a Monteza invocar a los miembros de la Comisión de Economía a fin de que puedan reflexionar y realizar un mayor debate sobre este tema, así como recoger las diferentes opiniones de los sectores involucrados y de los trabajadores antes de su aprobación.

“Es por ello, el presente recurso de reconsideración debe ser puesto de conocimiento del pleno de la comisión para su votación”, precisó.

Recordemos que lunes 30 de mayo, con 14 votos a favor, dos en contra y cero abstención, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el proyecto de ley 1726/2021-CR, que deja sin efecto al Decreto Supremo N° 001-2022-TR, el cual pone fin a la tercerización en actividades núcleo de negocio de las empresas.

Dicho decreto fue impulsado por Bettsy Chávez, ministra de Trabajo que fue censurada.

En tanto, Monteza argumentó que la norma atenta contra “la libertad de contratación, el derecho a la propiedad y la libertad de empresa”.

Ahora este dictamen deberá ir al debate en el Pleno del Congreso.

