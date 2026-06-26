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Resumen

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La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República recibió este viernes decenas de propuestas de los congresistas para incorporar nuevos artículos al proyecto de ley que autoriza un crédito suplementario para el año fiscal 2026. Los pedidos estuvieron vinculados principalmente a beneficios laborales, continuidad de obras de infraestructura, financiamiento para proyectos regionales y medidas de prevención frente a un posible Fenómeno de El Niño.

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