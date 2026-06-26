La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República recibió este viernes decenas de propuestas de los congresistas para incorporar nuevos artículos al proyecto de ley que autoriza un crédito suplementario para el año fiscal 2026. Los pedidos estuvieron vinculados principalmente a beneficios laborales, continuidad de obras de infraestructura, financiamiento para proyectos regionales y medidas de prevención frente a un posible Fenómeno de El Niño.

Durante el debate, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, señaló que el Ejecutivo evaluará cada una de las propuestas, aunque advirtió que varias de ellas implican un elevado costo fiscal y que el crédito suplementario tiene un monto limitado. Asimismo, sostuvo que la prioridad debe ser asegurar la continuidad de las inversiones y evitar comprometer recursos destinados a otros servicios del Estado.

Tras escuchar las intervenciones de los congresistas y la respuesta del MEF, el presidente de la comisión, Alejandro Soto, dispuso un cuarto intermedio para que el ministerio revise los articulados presentados. La sesión se reanudará el martes 30 de junio a las 3:00 p.m., cuando la comisión continuará con el debate y la eventual votación del predictamen.