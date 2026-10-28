El Pleno del Congreso aprobó, con algunos ajustes, el dictamen que autoriza créditos suplementarios por S/ 8,228 millones para el Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2026, orientado al financiamiento de acciones frente al fenómeno de El Niño, impulso de la infraestructura, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, salud, educación y otros servicios y obligaciones esenciales.

La norma contempla recursos destinados principalmente a amortiguar los efectos de urgencias nacionales e impulsar la infraestructura del país.

Durante la sesión en el Congreso, finalmente se dio luz verde al texto con 83 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones (diputados) y 37 a favor, 10 en contra y 6 abstenciones (senadores). Vale precisar que se trata del último texto sustitutorio aprobado por la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República.

¿A qué se destinarán los fondos?

De acuerdo al documento, se aprobó la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el presupuesto público hasta por la suma de S/ 8.228,4 millones, con cargo a las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC).

Así también se incluye la emisión interna y/o externa de bonos hasta por S/ 4,428.7 millones.

Si vemos el desagregado, Defensa y Seguridad concentra una de las partidas más altas, incluyendo la adquisición de aviones caza (Fase II), así como el fortalecimiento de pensiones y seguridad ciudadana.

Por el lado de Infraestructura y Transportes, se incluye financiamiento para el desarrollo de vías, conectividad y proyectos de gran envergadura como el Anillo Vial Periférico. En tanto, en cuanto a Gestión de Riesgos, los recursos estarán enfocados en la mitigación y prevención ante los impactos del fenómeno de El Niño.

Por el lado de los Programas Sociales y Sectores Clave, las asignaciones van destinadas a fortalecer la atención en salud, educación, el programa Pensión 65 y el fomento del empleo temporal.

En el texto se indican también que el paquete presupuestal se financia mediante una combinación de recursos ordinarios y operaciones oficiales de crédito, buscando inyectar dinamismo económico en lo que resta del año fiscal.

La iniciativa legislativa se sustenta en la Proposición de Ley 5-2026-2031-CR, cuya fórmula sustitutoria fue aprobada por la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República durante la sesión del 22 de octubre del presente año.

Al sustentar la propuesta, el titular de dicha comisión, José Arista Arbildo (Fuerza Popular), señaló que el crédito suplementario de S/ 8 228,4 millones representa el 3, 19 % del presupuesto público para 2026, que asciende a S/ 257. 561,6 millones.

En cuanto a la distribución de los recursos, detalló que se destinan S/ 702,9 millones a prevenir los efectos del fenómeno El Niño; S/ 2.308,6 millones a garantizar la continuidad de los servicios esenciales; S/ 3.620,2 millones a impulsar la inversión pública y el equipamiento; y S/ 1.596,7 millones al cumplimiento de obligaciones ineludibles.

Debate en el Pleno

La discusión parlamentaria duró más de tres horas consecutivas y contó con la participación de diputados y senadores de los seis grupos parlamentarios que conforman el Congreso de la República. Durante la sesión, varios legisladores plantearon incorporar nuevos artículos y disposiciones complementarias al dictamen.

¿Cuáles se incorporaron? Entre ellas, figura la habilitación al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para la compra de kits de cocina destinados a las ollas comunes, mediante un convenio con un organismo internacional; así como la autorización a la Presidencia del Consejo de Ministros para implementar la interconectividad satelital en postas médicas, colegios y comisarías ubicados en zonas rurales o alejadas.

Entre las intervenciones de los congresistas, el diputado Heber López Letona (Partido Cívico Obras) cuestionó la asignación de S/ 1.000 millones para la compra de aviones caza. A su juicio, esta adquisición no constituye una prioridad frente a las demandas de la población, que requiere hospitales, colegios, la reactivación de obras paralizadas y mayor seguridad ciudadana.

Por su parte, la senadora Mirtha Vásquez Chuquilín (Ahora Nación) señaló que, pese a que el crédito suplementario busca financiar acciones frente al fenómeno El Niño, solo S/ 581 millones estarían destinados a ese objetivo, También mostró su preocupación por los recursos previstos para la adquisición de aviones caza.

En tanto, la senadora Patricia Juárez Gallegos (Fuerza Popular) precisó que la norma en debate es un crédito suplementario —y no una ley de presupuesto— que deberá incorporarse al presupuesto nacional y tiene un objetivo claro, que ya se ha señalado.