Se tiene previsto que el Pleno sesione a partir de las 10:00 a.m. (Foto: GEC)
Se tiene previsto que el Pleno sesione a partir de las 10:00 a.m. (Foto: GEC)
/ ANTHONY NIÑO DE GUZMAN
Por Redacción EC

El Pleno del Congreso aprobó, con algunos ajustes, el dictamen que autoriza créditos suplementarios por S/ 8,228 millones para el Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2026, orientado al financiamiento de acciones frente al fenómeno de El Niño, impulso de la infraestructura, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, salud, educación y otros servicios y obligaciones esenciales.

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