El pleno del Congreso de la República aprobó este viernes el texto sustitutorio de los dictámenes de las leyes de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2027. La Ley de Presupuesto contempla un monto total de S/266.506 millones y recibió el respaldo de ambas cámaras del Parlamento.

En la Cámara de Diputados, el dictamen obtuvo 71 votos a favor, 32 en contra y 12 abstenciones. Mientras que en la Cámara de Senadores alcanzó 36 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones.

Del presupuesto total, S/165.604 millones corresponden al Gobierno nacional para financiar gastos corrientes, gastos de capital y el servicio de la deuda. En tanto, los gobiernos regionales recibirán S/58.832 millones y los gobiernos locales contarán con S/42.069 millones.

🇵🇪 ¡El Presupuesto Público 2027 fue aprobado! Tras un proceso de diálogo y consensos, el #PlenoDelCongreso aprobó el texto sustitutorio del dictamen del PL 2, que propone la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027. Esta decisión establece la distribución de los recursos del Estado para atender las prioridades nacionales, reducir brechas, responder a las necesidades de millones de peruanos y fortalecer las acciones de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño. — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 21, 2026

En el ámbito social, la norma contempla un financiamiento de hasta S/3.657 millones para el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano (PPOR DIT).

Asimismo, destina más de S/578,9 millones a acciones para reducir la violencia contra la mujer. De este monto, S/559,2 millones serán asignados a entidades del Gobierno nacional y S/19,7 millones a los gobiernos regionales y locales. La partida incluye S/291,5 millones para fortalecer el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ).

Medidas para intervenciones estratégicas

La ley también faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar modificaciones presupuestarias durante el 2027 para financiar intervenciones estratégicas. Entre ellas figuran la reactivación económica mediante inversiones y mantenimiento, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, y el desarrollo de las Elecciones Municipales Complementarias 2027.

Además, se consideran recursos para la organización de los XX Juegos Panamericanos y VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027.

En materia laboral, la norma autoriza al MEF a aprobar incrementos mensuales desde el 1 de enero de 2027 para los trabajadores de los regímenes laborales 276, 728, CAS (Decreto Legislativo 1057) y Servicio Civil (Ley 30057). La medida también comprende a guardaparques y personal penitenciario.

De igual manera, se ratifica el otorgamiento de aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad de hasta S/300, así como una bonificación por escolaridad de hasta S/400.

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Restricciones al gasto público

El texto aprobado mantiene medidas de austeridad para las entidades estatales. Entre ellas figura la prohibición del pago de horas extras, un límite mensual de S/120 por equipo para los servicios de telefonía móvil y restricciones para la adquisición de vehículos automotores.

Esta última disposición contempla excepciones para intervenciones específicas y la renovación de unidades con más de diez años de antigüedad. También se establecen límites máximos para las contrataciones bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Tras la aprobación, el presidente del Congreso, Miguel Torres, destacó que se trata de la primera Ley de Presupuesto Público aprobada por un Parlamento bicameral. Asimismo, resaltó que la votación se realizó diez días antes del plazo máximo establecido por la Constitución.