Luego de varios días de aplazamiento, la Comisión Permanente votó y aprobó por mayoría el proyecto de ley del crédito suplementario, monto que totaliza los S/9.596 millones para financiar inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, para la continuidad de servicios del Estado, garantizar la transición democrática, entre otros aspectos.

En la última sesión de la Comisión Permanente y del Congreso unicameral, unos 17 congresistas votaron a favor de la norma, 5 en contra y 4 se abstuvieron.

En esta noche del martes, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, señaló que este proyecto busca garantizar que continúen sin interrupción aspectos funcionales en temas de justicia, salud, seguridad ciudadana y educación.

Ello frente a la necesidad de que la ONPE y el JNE cuenten con soporte logístico para las elecciones regionales y municipales, y para garantizar la gratificación y CTS para el personal CAS.

El último jueves, Soto también señalo que se busca potenciar obras de infraestructura, de reconstrucción y evitar la paralización de proyectos.

Asimismo, durante esta última sesión del actual Parlamento, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, precisó que no se podía realizar una nueva modificación al texto, dado que ello implicaría un nuevo debate con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un contexto en que este miércoles se instalará la Junta Preparatoria del nuevo Congreso.

La #ComisiónPermanente aprobó el dictamen que plantea autorizar créditos suplementarios para financiar inversiones públicas y garantizar la continuidad de los servicios del Estado. pic.twitter.com/cVG1Jw9OwH — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 15, 2026

El proyecto

Hay que recordar que el proyecto contempla la incorporación de un crédito suplementario por más de S/4.160 millones provenientes de la recaudación tributaria y la emisión interna de bonos. También se autoriza a los gobiernos regionales y locales incluir en sus presupuestos S/5.435 millones del canon, sobrecanon y regalías.

En este nuevo texto sustitutorio, se pasa de 35 a 52 las disposiciones complementarias finales.

Como indicó Soto en la sesión, se realizaron nuevas modificaciones e inclusiones, como las ampliaciones de plazo para el financiamiento de intervenciones para los gobiernos subnacionales, intervenciones frente al fenómeno de El Niño, para el pago de remuneraciones de docentes universitarios y el ascenso progresivo del personal de salud.

Asimismo, se establece la implementación de las gratificaciones y de la CTS para el personal que está en el régimen CAS.

Por otra parte, se incorpora el anexo XIV sobre el financiamiento para ejecutar proyectos a favor de los gobiernos regionales y el anexo XV para las obras en diversos gobiernos locales.

Justamente, en estos dos anexos se incorporan 31 proyectos para los gobiernos regionales por más de S/209 millones y 332 proyectos para los gobiernos locales por más de S/755 millones.