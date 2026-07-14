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Resumen

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(Foto: Congreso)
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Por Christian Silva

Luego de varios días de aplazamiento, la Comisión Permanente votó y aprobó por mayoría el proyecto de ley del crédito suplementario, monto que totaliza los S/9.596 millones para financiar inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, para la continuidad de servicios del Estado, garantizar la transición democrática, entre otros aspectos.