La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso votó este lunes el predictamen de ley de regulación a las centrales de riesgo para que no se reporten a las personas que tengas deudas fraudulentas. No obstante, esta propuesta legislativa no llegó a acuerdo y se volverá a votar en una futura sesión.

Justamente, en la sesión cinco parlamentarios votaron en abstención mientras que otros cuatro estuvieron a favor de la propuesta.

Durante la sesión, el presidente de la comisión, Wilson Soto de Acción Popular, mencionó que los reportes de deudas que puedan tener las personas se suspenderán en el caso de deudas no reconocidas hasta que se concluya el proceso de su reclamo y se acredite la responsabilidad del usuario.

Cabe recordar que la iniciativa legislativa también se encuentra en la Comisión de Economía, como primera comisión dictaminadora.