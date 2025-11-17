La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso aprobó, por mayoría, el dictamen que propone la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2026, correspondiente al Proyecto de Ley 12257/2025-PE.

Con 26 votos a favor y 2 en contra, el dictamen autoriza un endeudamiento externo de hasta 2,840 millones de dólares, el monto más alto aprobado en los últimos años , destinado a sectores económicos y sociales por 1,840 millones de dólares y al apoyo de la balanza de pagos por 1,000 millones de dólares.

Sobre el endeudamiento interno, se aprobó un límite de hasta 38,465 millones de soles, de los cuales 9,562 millones se asignarán a sectores económicos y sociales, 28,831 millones al apoyo de la balanza de pagos y 42 millones a los abonos de la ONP.

El dictamen también autoriza al Gobierno Nacional a otorgar garantías para proyectos impulsados mediante asociaciones público-privadas hasta por 631 millones de dólares más IGV, incluyendo proyectos aeroportuarios regionales, y permite operaciones de administración de deuda por hasta 10,000 millones de dólares.

Debate sobre dictamen de ley de presupuesto 2026

Asimismo, la citada comisión inició el debate del dictamen del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, presentado por el Poder Ejecutivo.

El titular de la comisión señaló que el documento remitido por el Gobierno presenta un enfoque “estrictamente presidencialista” y remarcó que el Congreso, como representación nacional, abrirá un proceso de deliberación amplio para que todas las regiones del país presenten sus necesidades y propuestas de inversión.

También informó que, debido al calendario legislativo, la votación final del presupuesto deberá realizarse el viernes 28 de noviembre, dado que el 30 de noviembre (fecha límite constitucional) cae domingo.