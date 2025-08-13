El BCR mencionó en una entrevista previa que de prosperar los cambios las monedas que circularían tendrían 12 tamaños diferentes. (Fuente: iStock)
Christian Silva
Christian Silva

Congreso: Este dictamen podría evitar que se modifiquen billetes y monedas por la ley de símbolos patrios, ¿qué falta?
Desde el Congreso se viene trabajando una norma que concrete ajustes a la Ley 32251, “que unifica y armoniza la regulación de símbolos patrios”. En específico, la norma que se encuentra en el Legislativo se refiere a la emisión de monedas y billetes por parte del Banco Central de Reserva (BCR).

