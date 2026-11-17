El Congreso ratificó este martes 17 de noviembre, sin debate, su presupuesto institucional para el 2027, durante la sesión en la que comenzó la sustentación de los dictámenes de las leyes de Presupuesto del Sector Público, Endeudamiento y Equilibrio Financiero para el próximo año. La propuesta del Parlamento había sido aprobada por la Comisión Directiva el viernes 13 y por ambas cámaras este martes.

“Acaban de ahorrarle al Perú casi S/450 millones”, afirmó el presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, tras la ratificación.

Antes de la votación, José Arista, presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, sustentó los tres dictámenes y señaló que el presupuesto público propuesto asciende a S/266.506 millones, un 3,5% más que en el 2026. Rafael Jorge Belaúnde, ministro de Defensa y encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros, respaldó las propuestas y sostuvo que mantienen una meta de déficit fiscal de 1,4% del PBI. Por su parte, Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, señaló que el presupuesto se sustenta en una proyección de crecimiento económico de 3,4% para el 2027.

Torres indicó que el presupuesto del Parlamento se pondrá en consideración de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República. Luego suspendió la sesión hasta el miércoles 18 de noviembre, a las 10:00 a.m., sin que se votaran las tres leyes del presupuesto público nacional.