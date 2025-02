Luego de trabajar ocho años en el sector financiero y durante una conversación familiar con su padre y hermano Ramón, Juan Pablo Caminati decidió emprender un proyecto de negocio de habilitación urbana junto a ellos. La empresa ha convertido un terreno que hace unos años era un desierto junto a la Panamericana Norte en un parque industrial con infraestructura y servicios de primer nivel.

Decidió emprender con Piura Futura junto a su padre y hermano, ¿de qué se trata el modelo que han desarrollado y cómo ha evolucionado en el tiempo?

Todo inició años previos al 2016. Mi hermano Ramón siempre tuvo la idea de hacer empresa y apostar por la Región. Además, mi padre siempre nos contaba, desde que éramos muy chicos, que Piura necesitaba un Polígono Industrial de primer nivel pues Piura siempre ha sido una región cuya economía la ha impulsado diversas industrias. Es en el 2014 cuando mi hermano me convence de que era el momento de sacar adelante este proyecto. Ambos teníamos ya una carrera desarrollada en el mundo corporativo. El estaba muy bien posicionado en la industria de la agroexportación, trabajando para la empresa líder en este rubro, y yo llevaba 8 años trabajando en banca. Yo decidí estudiar un MBA fuera del país, pero siempre consciente de que regresaría a unirme a este proyecto, y así fue, en junio del 2016 regresé y me dieron la oportunidad, mi familia y el directorio de la empresa, de ser gerente general de este proyecto emblemático para la región.

El modelo que hemos desarrollado trata de una habilitación urbana sobre un predio de cerca de 80 hectáreas que hemos dividido en 5 etapas. Hemos convertido un predio que hasta hace unos años era un desierto junto a la Carretera Panamericana Norte, en el tramo Piura – Sullana, en un parque industrial con infraestructura y servicios de primer mundo. Entregamos en venta y/o alquiler, lotes urbanos con áreas desde 10.000 m2 hasta 40.000 m2 completamente equipados para el desarrollo industrial. Vale decir, con pistas y veredas de concreto, acometidas de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado industrial, drenaje pluvial, fibra óptica, entre otros. Lotes listos para que una empresa que necesite operar, lo haga pensando sólo en su ‘core business’ sin estar preocupándose por temas que nosotros resolvemos.

La pandemia golpeó a todo el sector, ¿cómo afrontaron esta situación?

Honestamente, la pandemia ha sido uno de los peores eventos que nos ha tocado enfrentar y que más nos afectó. El sector inmobiliario, y sobre todo el inmobiliario industrial, es un sector muy sensible no solo a eventos como una pandemia, sino también a la situación política social que pueda suceder en el país.

Durante el COVID y en la etapa de confinamiento, era imposible para nosotros vender y/o alquilar algún lote. No solo por la desconfianza del empresario en invertir en un momento tan duro, sino que simplemente nada funcionaba en el país. No funcionaba registros públicos, no atendían las notarías. Estábamos realmente atados de manos. Fue un momento en el que tuvimos que acercarnos a todos nuestros clientes que ya operaban dentro de Piura Futura, y trabajar en equipo. Sin embargo, y que a pesar de lo fuerte que nos golpeó, nos enseñó a que el equipo que tenemos es capaz de salir adelante a pesar de cualquier adversidad.

¿Cuál es su motivación para dirigir la empresa?

Nuestra mayor motivación es el sentir que a través de este proyecto, estamos trabajando por Piura. Soy piurano, toda mi familia es piurana, me casé con una piurana y a pesar de que estuve 20 años fuera de Piura, la vida hizo que regresara a esta ciudad, ahora con mi propia familia. Mi hijo mayor tiene prácticamente la misma edad que Piura Futura.

Piura Futura es un proyecto dirigido por piuranos, lo desarrollan piuranos y ha sido capaz de atraer inversión extranjera y nacional que ha tenido un impacto positivo en la ciudad, en la región. Y es una motivación inmensa el saber que viene marcando un estándar en esta ciudad, para que próximos proyectos de gran envergadura sean igual o mejores. De eso se trata.

¿Cuáles son los principales logros que ha tenido la empresa y qué hitos esperan alcanzar a futuro?

Piura Futura ha logrado varios hitos importantes en sus primeros 8 años desde que iniciamos obras de habilitación urbana de la Etapa I.

Primero, ha sido el primer parque industrial privado fuera de Lima en haber ingresado al Sistema Nacional de Parques Industriales recientemente oficializado por Produce. Esto sin duda ayudará a Piura Futura a realizar promociones conjuntas con las autoridades peruanas a nivel nacional e internacional.

Desde el año 2024, Piura Futura viene participando junto a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en un programa internacional que busca convertir a parques industriales privados y públicos, en parques Eco Industriales. Este programa ha permitido que Piura Futura y sus colaboradores participen en distintos entrenamientos y capacitaciones en países como Suiza, Sudafrica, Colombia y en el mismo Perú. A finales del 2024, Piura Futura recibió un premio en el congreso nacional de parques eco industriales, por destacar en el rubro “Adaptación al cambio climático”.

Ganó el premio Líder Empresarial del Cambio, ¿cómo tomó la distinción?

Con mucha alegría y a la vez con mucha responsabilidad. Es un premio que he recibido yo, pero que sin duda lo comparto y lo hago extensivo a todo mi equipo, sobre todo con mi hermano Ramón. Es un premio que nos indica que estamos por buen camino, y que sin duda, nos anima a seguir trabajando por Piura y por el país.

¿Qué define a un buen líder?

Soy un convencido que un buen líder antes que nada tiene que ser buena persona. Una persona que guía a su equipo y lo compromete con el logro de objetivos siempre dentro de un marco de valores y principios que son los que finalmente crean sostenibilidad en el mediano plazo.