Rebrain, Greener, Nativas y Sumato-id fueron las 4 startups seleccionadas - entre las 12 que participaron del workshop exclusivo de Kamay Code, el evento organizado por Kamay Ventures – para realizar sus Pruebas de Concepto de la mano de especialistas de Coca-Cola Latinoamérica y Grupo Arcor.

“Cuando decidimos crear un espacio como Kamay Code, lo hicimos pensando en que se convirtiera en un puente para unir al ecosistema de innovación con las grandes compañías y hoy podemos decir que lo logramos. Tuvimos la oportunidad de conectar y de escuchar soluciones interesantes y hoy estamos orgullosos de anunciar las 4 startups que demostraron el gran valor que pueden ofrecer a las empresas y la potencialidad de generar un impacto a futuro”, enfatizó Gabriela Ruggeri, Managing Partner de Kamay Ventures.

La experiencia Kamay Code incluyó dos jornadas. Durante el primer día, los paneles de expertos debatieron sobre los desafíos y tendencias del ecosistema de innovación frente a una audiencia de más de 600 asistentes.

Además, 20 startups de Latinoamérica presentaron soluciones disruptivas para mejorar los distintos procesos de la cadena productiva y el evento impulsó un espacio de networking en el que convivieron jóvenes emprendedores junto a referentes del sector como Luis Pagani, presidente y CEO del Grupo Arcor; Paulo Mendes JR, LATAM Value to Market & Consumer Head en The Coca-Cola Company; Gastón Yrigoyen, CEO y Co-Founder de Pomelo; Gustavo Martello, Managing Partner de Globant Ventures; y Jose Ortiz Masllorens, Head of Corporate Development Hispanics - Director de Mercado Libre, entre otros.

Así también, se realizaron charlas y capacitaciones sobre las últimas tendencias regionales en innovación y tecnología, como el panel de discusión “Fusión entre lo físico y lo digital: The Rise of the Phygital Experience”, donde se destacó la importancia de combinar la digitalización a los canales tradicionales para brindarle una experiencia 360° al consumidor. También, talleres como “CVC: Construir valor de largo plazo a través de Corporate Venture Capital” hicieron foco en el papel de los fondos de inversión de riesgo, además de explicar cómo construir una tesis de inversión que atraiga oportunidades estratégicas y financieras.

En el segundo día, las 12 startups elegidas por el fondo y el público tuvieron la posibilidad de participar de un Design Sprint con actividades cronometradas que tuvieron como resultado una hoja de ruta de una posible Prueba de Concepto. Si bien todas las propuestas son consideradas de interés, en esta instancia, 4 de ellas resultaron seleccionadas para implementarlas con el objetivo de mejorar las soluciones tecnológicas que ofrecen.

“Las corporaciones pueden agregar muchísimo valor al ecosistema. Hoy, Argentina representa entre el 20 y 25% del total de inversión de Latinoamérica y esto recién empieza. Entonces, volcar capital, invertir en emprendedores que resuelven problemas estructurales, hacer un país mejor, generar empleo de calidad, desde el punto de vista del impacto es enorme”, reflexionó Lorena Suárez, presidente en ARCAP.

Desde Kamay Ventures anunciaron que en los próximos meses replicarán la experiencia de Kamay Code en São Paulo, Brasil, y Ciudad de México; también van a estar presente en Bogotá, Colombia, en 2024.

“Compartir buenas prácticas hace que el ecosistema sea más saludable. Este es un ecosistema de emprendedores que innovan, pero que la lógica de negocio e inversión es tradicional del Venture Capital. Es un proceso de aprendizaje. En comunidad se aprende más rápido y se minimiza la falla que afecta al sistema”, agregó Suárez.

Las 4 startups elegidas en Kamay Code

Las startups seleccionadas sobresalieron por su uso integral de tecnología en soluciones que responden a uno de cinco desafíos planteados: “Un punto de venta inmersivo”, sobre la digitalización de las distintas instancias de consumo para potenciar ventas; “Una Huella ambiental positiva”, que buscó acelerar proyectos que tengan un impacto positivo en el consumo de agua y energía; “El dinero no tiene dueño”, que tuvo como objetivo encontrar soluciones en el manejo de los pagos; “No sabía que lo quería, pero ya lo tengo”, sobre cómo capitalizar los datos de los clientes para mejorar su experiencia de consumo; y, por último, “Cinco sentidos para la industria”, que apunta a proyectos que conviertan el consumo masivo en una industria 4.0 y agreguen valor en el área de producción.

La startup Rebrain gestiona contenido en cientos de productos de forma masiva y centralizada a través de códigos QR y pantallas interactivas. Por su parte, Sumato-id usa Computer Vision e Inteligencia Artificial, para generar recomendaciones que potencien las ventas y mejoren el uso de recursos.

En soluciones sustentables para “Una Huella ambiental positiva”, el proyecto Greener resaltó por emplear Blockchain para medir, gestionar y reducir residuos. Otra startup elegida con una plataforma propia de cadena de bloques es Nativas, que impulsa proyectos de regeneración que revivan la biodiversidad y sanen la tierra, el agua y el aire.

“Nosotros ya hemos recorrido el camino del emprendedor. Queremos romper con el viejo paradigma: creemos que tenemos ADN en común”, subrayó Antonio Peña, Managing Partner de Kamay Ventures sobre la propuesta del fondo para construir un espacio propio de la comunidad emprendedora y corporativa que, de forma colaborativa, solidifique al ecosistema en toda América Latina.

