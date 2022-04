El Consejo de Ministros anunció que la semana pasada aprobaron el proyecto de ley para el destrabe de 1.770 obras paralizadas y que están valorizadas en S/12.000 millones, con el fin de realizar buena ejecución de la inversión pública y generar más empleo.

“Las obras paralizadas no solamente generan la incomodidad al ciudadano, porque no puede contar con los servicios que han sido proyectados por el incumplimiento de la ejecución de esas obras públicas, sino que, además, genera obviamente menor tasa de empleo y menor crecimiento económico”, señaló el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Graham.

El titular del MEF explicó que con esta iniciativa, que se presentará al Congreso, se busca generar un registro de obras paralizadas que tienen 40% de avance y seis meses o más sin ninguna ejecución físico, las cuales se destrabarán.

“Además, se generará aspectos permanentes, como la Junta de Resolución de Disputas, la cual va a facilitar la continuidad de la obra y así no tengamos lo que tenemos ahora, que son obras por años paralizadas que no cumplen el objetivo de satisfacer las necesidades ciudadanos y, además, no ayudan a cerrar brechas sociales y de infraestructura”, acotó.

Agregó que este proyecto ayudará a impulsar el crecimiento económico y buena ejecución de la inversión pública.

