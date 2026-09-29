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Aeropuertos
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/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ
Por Claudia Inga Martínez

Las tarifas aeroportuarias y para los pasajeros son un tema recurrente en el debate de la aviación mundial, comentó Rafael Echevarne, Director General del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI- LAC).

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