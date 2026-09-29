Las tarifas aeroportuarias y para los pasajeros son un tema recurrente en el debate de la aviación mundial, comentó Rafael Echevarne, Director General del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI- LAC).

En el marco del World Airports General Assembly (WAGA 2026), que se realiza - del 28 al 30 de septiembre, por primera vez en Lima-, el ejecutivo sostuvo que en la región se observan quejas por parte de las aerolíneas en relación a las tarifas aeroportuarias.

“Como parte de los datos que tenemos, que además son de las aerolíneas, el costo para que una aerolínea opere en un aeropuerto representa menos del 6% de su costo operativo. Esto está en línea con otras partes del mundo, con lo que sabemos a ciencia cierta que esos costos no impactan en la viabilidad económica de las aerolíneas”, explicó.

En cuanto a lo que representa la tarifa del pasajero en un ticket, Echevarne dijo que apenas representa hasta un 10% de su costo operativo o menos.

“Pero obviamente es muy fácil hacer comparativos cuando tienes una oferta especial de un ticket con un descuento tremendo. Obviamente ese porcentaje varía, pero hay que ver en el tiempo el precio de esos tickets, que fluctúa. Cuando tomas el aeropuerto todo el año, obviamente esa cantidad es alrededor del 10%. Pero sabemos que las aerolíneas insisten mucho con este tema (en su reclamo)”, dijo.

Es así que, cuando se mira en contexto lo que cuesta la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para conexiones internacionales frente a elegir un asiento -que cuesta alrededor de US$30- o facturar una maleta -por casi US$100-, no se trata de un valor tan alto.

En esa línea dijo que apuntan a proyectar esos números en el contexto correcto para las autoridades, en aras de que estas puedan verificar que “no tiene impacto absoluto en las decisiones de elegir el transporte aéreo”, indicó.

Adelantó también que están a punto de publicar un estudio sobre la relación de las tarifas aeroportuarias y los tickets aéreos.

WAGA 2026, el evento de aeropuertos más grande a nivel global, está congregando a más de 650 líderes de la aviación mundial en el país.