El informe observa que el 43.6% del total de los recursos previstos corresponde a créditos suplementarios, mientras que el 56.6% se financia mediante recursos determinados, principalmente dirigidos a gobiernos regionales y locales. Foto: composición GEC
El informe observa que el 43.6% del total de los recursos previstos corresponde a créditos suplementarios, mientras que el 56.6% se financia mediante recursos determinados, principalmente dirigidos a gobiernos regionales y locales. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República alertó sobre una deficiencia en el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que busca la aprobación de un crédito suplementario por un monto de S/ 9,596 millones, que serían destinados a financiar inversiones públicas y la continuidad de servicios del Estado.

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