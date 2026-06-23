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Resumen

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La Contraloría General de la República recomendó iniciar acciones civiles, trasladar hallazgos a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y determinar eventuales responsabilidades administrativas, tras una auditoría de cumplimiento realizada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y ProInversión en relación con el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

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