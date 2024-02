“[Ayer] tuvimos una reunión y todas las contratistas han comunicado el retiro de la obra si no les pagan lo adeudado”, señaló la fuente.

Luego de que la ARCC se desactivará el 31 de diciembre del 2023, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) absorbió las obras pendientes, así como sus pasivos. Entre estos se encuentran las deudas con empresas contratistas, que ascendían a S/854 millones por obras ejecutadas entre setiembre y noviembre del 2023. También asumieron las deudas de diciembre de ese año, aunque todavía no se hizo público a cuánto ascendió el monto.

“Los problemas de pagos fueron graves, eso se debió a que no se manejó adecuadamente la transición de la ARCC a la ANIN. Además, hubo un cambio bastante grande de equipos. Con la salida de los funcionarios del ARCC y el ingreso de los nuevos, hubo demoras”, explicó Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors.

Si bien la ANIN durante la última semana canceló S/631 millones correspondientes a octubre, noviembre y una parte de diciembre (la PCM se encargó de la deuda de setiembre), las contratistas de los hospitales de Casma, Recuay y Caraz decidieron retirarse de las obras mientras aún queden pendientes.

“A pesar de que pagaron los meses anteriores, todas las contratistas decidimos paralizar las obras hasta que nos paguen por completo. No solo es porque todavía queda la deuda de diciembre, sino porque no vemos solución. La ARCC comenzó como una buena idea de gestión, pero hoy consideramos que los profesionales de la ANIN no están a la altura. La valorización que aprueban es errónea. No reconocen el avance de las obras como debe ser”, remarcó la fuente.

En comunicación con este Diario, la ANIN indicó que actualmente se mantienen coordinaciones con los contratistas para reiniciar las obras a la brevedad. “Estimamos que debe producirse en los próximos días de febrero”, anunció la entidad.

Además, la entidad aseguró que ya se realizaron todas las valorizaciones pendientes de pago de la ARCC y que esa gestión permitió que se avance con el devengado de las deudas.

Tema de valorización

Para Ronald Fernández Dávila, socio del estudio PPU, es común que en un proceso de contratación haya diferencias sobre la valoración de avance de obras o servicios. Sin embargo, recordó que los contratos firmados para las obras de la ARCC son contratos NEC, es decir, un formato internacional que requiere de continua colaboración entre ambas partes. El abrupto paso hacia la ANIN habría perjudicado la relación entre contratistas y la contratante.

“No se ha trasladado el ‘know-how’ tras el cierre de la ARCC. Al no haber una fusión, los funcionarios de la ANIN adoptaron estos contratos. Entonces, si la entidad contrató profesionales que no conocen del manejo de contratos NEC, sin que esto signifique que sean malos profesionales, habrá problemas en la relación con los contratistas en términos como la paga o la valorización”, indicó.

“En los contratos colaborativos el fin es lo más importante: terminar la obra con el costo y en el plazo acordado. Las controversias se resuelven en ese momento para que las obras no se paralicen. No es un problema de contrato, sino una actitud sobre cómo manejarlos”, agregó Cárdenas.

A pesar de esto, Fernández Dávila aseguró que no se le puede culpar de todo a la ANIN, ya que los problemas de pagos los recibió de la última gestión de la ARCC. “Los retrasos vienen de tiempo atrás, no podemos adjudicarle todo el tema a la ANIN. Puede que se agravara tras la extinción de la ARCC, pero su origen no está en la entidad”, señaló.