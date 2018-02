"Control de concentraciones: ¿ex ante o ex post?", por José Luis Bonifaz

A raíz de la compra de Mifarma y otras cadenas por parte de Inkafarma (InRetail) en el mercado de farmacias, y de Pecsa por parte de Primax en el mercado de grifos, se ha generado una discusión sobre la conveniencia de tener una regulación ex ante; es decir, un control previo de las fusiones y adquisiciones en el Perú.

El control de concentraciones empresariales se justificaría por las operaciones de compra y venta de empresas que establecen estructuras de mercado concentradas que restringirían la competencia en perjuicio de los consumidores. El concepto es que una operación de concentración reduce el número de agentes en el mercado, lo que incrementa las probabilidades de generación de prácticas anticompetitivas. Una política de control de concentraciones supone entonces realizar una proyección sobre el impacto que tendría una compra antes que dicha operación se produzca. Como toda proyección, el análisis de fusiones es complejo, pues hay un riesgo de que las autoridades se equivoquen. Esta sería la llamada regulación ex ante o control de la estructura de mercado.

En el Perú se ha optado por la regulación ex post. El concepto detrás de esta opción es que una importante participación de mercado no es per se mala. Puede que existan mercados donde sea más eficiente que haya pocas empresas, pues los costos de proveer el servicio serían más bajos por la competencia entre ellas. Lo que sí es dañino es el abuso de esta posición y para eso existirían los mecanismos de detección en el Indecopi a través de su Comisión de Libre Competencia. Así, las multas a las empresas debieran disuadirlas de cometer estos actos y las imputaciones penales a sus directivos, también. A esto se le llama regulación de la conducta, hoy aplicada en el Perú.

¿Cuáles son los riesgos potenciales de tener y de no tener este mecanismo de regulación? Si se tiene el mecanismo de regulación ex ante, la autoridad podría evitar naturales adquisiciones entre empresas que generen economías de escala y que estas se trasladen en forma de beneficios a los consumidores. Si no se tiene, pasa lo que hoy en algunos mercados en el Perú; es decir, mercados altamente concentrados que incrementan la probabilidad de incurrir en perjuicios a los consumidores a través de mayores precios.

¿Qué camino tomar? Un análisis de la eficiencia de los mercados con niveles de concentración importante es imperativo. Este estudio, que debe ser hecho por una consultora internacional de reconocido prestigio, deberá demostrar que las fusiones y adquisiciones en el Perú han sido negativas para la competencia y los consumidores. Este análisis debe hacerse considerando que algunos mercados son más sensibles que otros. Además, debe analizar si los beneficios de implantar un control de concentraciones en el Perú superan sus costos institucionales, incluyendo sus riesgos. En otras palabras, se requiere tomar decisiones basadas en evidencias y no por razones dogmáticas.

