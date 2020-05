El último estudio de GFK Perú sobre los planes de compras del próximo Día de la Madre en nuestro país ha arrojado que un 77% de la población conectada ha cambiado sus planes de compra de regalo para el Día de la Madre, esto en medio de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

Así, un 40% de los consumidores mantendrán la intención de compra de presentes, pero con un valor menor al que había planeado antes de que comenzara la cuarentena; mientras que un 37% de los encuestados desistirán de comprar algún presente como lo habían planificado inicialmente.

El estudio también ha encontrado que un 13% de la población conectada comprará el mismo regalo que tenía planeado antes de que comenzara la cuarentena, y un 10% se mantendrá firme en la intención de no comprar ningún regalo.

“Según nuestro estudio Comportamiento de compra en tiempos de crisis COVID-19, las tres principales preocupaciones de la población conectada son la pandemia con un 61%, seguido de la recesión y desempleo con un 37% y la tenencia de suficiente dinero con un 34%”, explicó Maria Claudia Medina, Consumer Insights Lead en GfK Perú.

“Es importante tomar en cuenta que el presupuesto destinado para la compra de un regalo ha disminuido y en algunos casos incluso es inexistente; sin embargo, esto no significa que no vaya a haber celebración, por lo que probablemente la familia busque generar experiencias dentro de casa que giren en torno a de cocina o entretenimiento. Es ahí donde las marcas pueden servir de ayuda e inspiración para propiciar este ambiente de celebración sin la necesidad de destinar un gran presupuesto”







Gastos y preferencias

El análisis de GFK ha encontrado que un 71% de la población conectada estima que no gastará más de S/100 en el regalo del Día de la Madre; mientras, 12% de los encuestados destintarán entre S/101 y S/150 ; 8% entre S/151 y S/200; 3% entre S/201 y S/250 y solo 6% gastarán más de S/250 .

Asimismo, según su nivel socioeconómico, la población conectada que estima que no gastará más de S/100 pertenece en 55% al NSE A, 65% al B y 78% al C; mientras que, según el género, 63% de varones y 81% de mujeres afirman que no gastarán más de ese monto.

En cuanto al comportamiento de compra en tiempos de crisis COVID-19 se revela que los 3 regalos con mayor intención de compra son ropa, calzado y accesorios con 31%; chocolates con 30% y productos de belleza con 22%; siendo dispositivos de audio, cervecería y bebidas, las categorías que menos intención de compra tienen con 4%, 6% y 9%, respectivamente.

Otras categorías que serán compradas en esta importante fecha son artículos de joyería con 14%; tratamientos estéticos, 10%; y productos de decoración y smartphones, 9% cada uno.

