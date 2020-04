La ministra de la Producción, Rocío Barrios, comentó este jueves que el Gobierno está evaluando que se reanude la producción de cerveza, ante el reinicio gradual de las actividades económicas.

En diálogo con RPP, Barrios reiteró que está permitida la venta de cerveza, pero no la producción, debido al estado de emergencia, medida decretada por el Ejecutivo para evitar más casos de coronavirus (COVID-19).

“Está permitida la venta y comercialización, no está permitida la producción. Tenemos que mirarlo en esta etapa, estamos evaluando permitir la producción”, enfatizó.

La ministra también se refirió sobre el veto de algunos gobiernos locales para la venta de cervezas. Recordó que no hay ley seca.

“Algunas municipalidades han interpretado el tema que no se puede comercializar, eso no es real. Hay stock, que vendan el stock. No está prohibido… Sería una pena que se pierda esa producción”, agregó la funcionaria.