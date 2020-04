Desde Tumbes el presidente de la República, Martín Vizcarra, destacó la publicación del decreto de urgencia que dispone el fraccionamiento del pago de los recibos de agua.

“Se dispone el fraccionamiento de los recibos de agua para que las familias no tengan que pagar sus recibos y el consumo que hayan hecho pueda ser prorrateado, fraccionado en los próximos 24 meses”, dijo el mandatario en conferencia desde Tumbes.

A través del Decreto de Urgencia N° 036-2020, publicado hoy en la separata de normas legales del diario El Peruano, se dispuso que el cobro de los recibos de agua emitidos en marzo del 2020 y que comprendan el uso del servicio durante el estado de emergencia y sus prórrogas podrán ser fraccionados hasta por 24 meses a solicitud de los usuarios.

El decreto de urgencia establece que podrán acogerse a este beneficio aquellos usuarios que se encuentran en las categorías de consumo social y doméstica.

En el caso de la categoría doméstica el fraccionamiento aplicará para sus dos variantes: donde estén implementados los subsidios cruzados focalizados cuyo consumo no supere los 50 m3 mensuales, y aquellos que no superan el mismo nivel de consumo y cuyas empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) no tengan subsidios focalizados.

Con la finalidad de asegurar la continuidad de la prestación de los servicios de saneamiento, el Gobierno suspendió por un plazo de cinco meses el pago que realizan las EPS al Fondo de Inversiones y las reservas por mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.

Pasados los cinco meses, la Sunass será el organismo encargado de determinar para cada caso la forma y plazo de devolución o la exoneración, parcial o total, del este pago.

